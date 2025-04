KNVB voert radicale verandering door en gooit huldiging bekerwinnaar compleet op de schop

De KNVB heeft besloten de huldiging na de TOTO KNVB Bekerfinale flink aan te passen. De winnaar ontving de trofee altijd in de middencirkel, maar daar komt verandering in.

AZ en Go Ahead Eagles nemen het maandag tegen elkaar op in de eindstrijd in Rotterdam. Na afloop zal de huldiging niet plaatsvinden in de middencirkel, zoals altijd het geval was, maar aan de korte zijde in het zestienmetergebied.

Fans van AZ en Go Ahead bezetten de korte zijdes tijdens de finale en afhankelijk van de winnaar, wordt de beker omhooggetild in de zestien bij één van die twee korte zijdes.

Het doel voor de betreffende korte zijde zal worden verwijderd. Tevens wordt er een korte verhoging geplaatst. Zo krijgen de fans een stuk meer mee van de huldiging, die gepland staat zeven minuten na het laatste fluitsignaal.

Eerder maakten de clubs bekend wie de trofee zal overhandigen bij winst van de beker. Als AZ wint is die eer toebedeeld aan Robert Eenhoorn, die tussen 2021 en 2024 algemeen directeur was van de Alkmaarders.

Als Go Ahead de finale weet te winnen, is Adrie Steenbergen de aangewezen persoon. Steenbergen vervulde diverse functies bij de Go Ahead, en is daar nu actief als wedstrijdsecretaris en ondersteunend teammanager.

De winnaar van de finale plaatst zich bovendien rechtstreeks voor de competitiefase van de Europa League.