KNVB schiet Turkse voetbalbond te hulp voor veelbesproken slot van de Süper Lig

Voor de ontknoping van de Turkse Süper Lig heeft de Turkse voetbalbond (TFF) besloten om met buitenlandse VAR-officials aan de slag te gaan. De voetbalbonden van Nederland, Italië, Spanje, Duitsland en Portugal hebben hun medewerking inmiddels toegezegd aan de TFF, dat de buitenlandse officials in cruciale wedstrijden gaat inzetten.

Vanaf speelronde 32 zullen de buitenlandse officials hun intrede doen in de Süper Lig, dat de laatste tijd veelbesproken is. Tijdens het duel tussen Trabzonspor - Fenerbahçe liep het na afloop volledig uit de hand. Fans van Trabzonspor bestormden het veld en daarna ook de spelers van Fenerbahçe, die de overwinning aan het vieren waren (2-3). Trabzonspor moet de komende zes thuisduels zonder publiek afwerken.

Fenerbahçe was direct na de wedstrijd en is nu nog steeds woedend over die en oudere gebeurtenissen. In aanloop naar de Super Cup-finale tegen Galatasaray diende Fenerbahçe meerdere verzoeken in bij de TFF. Fenerbahçe wilde een buitenlandse scheidsrechter zien tegen Galatasaray. Daarnaast vroegen de Gele Kanaries om uitstel van de Super Cup-finale en het Conference League-duel met Olympiacos. Alle verzoeken werden van tafel geveegd.

Het leidde tot veel woede bij Fener, waardoor men besloot het Onder 19-elftal naar de Super Cup-finale te sturen. Het plan was om stapsgewijs steeds meer spelers te laten uitvallen, om vervolgens met minder dan zes spelers over te blijven en een staking te forceren. Doordat de 1-0 van Mauro Icardi al na 53 seconden viel, ging er een streep door die plannen en werd het hele elftal direct naar de kant gehaald.

Fenerbahçe bracht na de wedstrijd een statement uit, waarin het duidelijk maakte waarom het besloot van het veld te stappen. De Gele Kanaries verklaarden dat ‘twintig jaar onrechtvaardigheid in het Turkse voetbal’ ten grondslag lag aan het rigoureuze besluit. “De Fenerbahçe-gemeenschap blijft zich zowel op sportief als juridisch vlak uitspreken tegen het oneerlijke systeem in het Turkse voetbal.” Voor het van het veld lopen in de Super Cup-finale heeft Fenerbahçe een boete van 115.000 euro gekregen. Daarnaast heeft Galatasaray het duel officieel met 0-3 gewonnen.

Nu heeft de TFF besloten om de druk op de Turkse VAR-officials wat te verlichten. De spanning in de top van de Süper Lig is om te snijden. Galatasaray leidt momenteel de dans met 84 punten, gevolgd door Fenerbahçe met 82. Er zijn nog zeven speelrondes te gaan in de Süper Lig en op de één na laatste speeldag staat Galatasaray - Fenerbahçe op het programma. Beide ploegen verspelen, soms op haast miraculeuze wijze, amper punten en iedere beslissing van de scheidsrechter en VAR komt onder een vergrootglas te liggen.

Welke buitenlandse VAR-officials naar Turkije zullen afreizen, is vooralsnog onbekend. Wel is al duidelijk bij welke wedstrijden in speelronde 32 een buitenlandse VAR aanwezig zal zijn. Het gaat om Ankaragücü - Gaziantep, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe en Alanyaspor - Galatasaray. Ankaragücü - Gaziantep is een degradatieduel. Gaziantep staat met zijn zeventiende plaats momenteel op degraderen, maar nummer veertien Ankaragücü heeft slechts drie punten meer. De buitenlandse VAR-officials zullen worden geassisteerd door Turkse assistent-VAR-officials, waardoor er zowel in het Engels als Turks gecommuniceerd zal worden.

