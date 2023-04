KNVB hakt knoop door over netten tijdens bekerfinale tussen Ajax en PSV

Dinsdag, 18 april 2023 om 13:02 • Jordi Tomasowa

Tijdens de finale van de TOTO KNVB Beker tussen Ajax en PSV zullen er, net als in voorgaande jaren, hoge netten achter beide doelen hangen, zo meldt De Telegraaf. De voetbalbond wil voorkomen dat toeschouwers voorwerpen op het veld gooien. Langs de lange zijdes van het veld komen geen netten.

Gebeurtenissen tijdens de halve bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax (1-2) hebben ertoe geleid dat er bij thuiswedstrijden van de Rotterdammers sinds kort netten rond het veld in De Kuip hangen. Davy Klaassen kreeg vroeg in de tweede helft een voorwerp vanuit het publiek tegen zijn hoofd gegooid. De aanhang van beide finalisten zit bij de bekerfinale altijd op de tribune aan de korte zijdes van het veld. In de afgelopen jaren hingen aan die kanten ook al hoge netten, echter vindt de voetbalbond het nu niet nodig om rond het hele veld netten op te hangen.

“Op basis van de bevindingen tijdens de voorgaande edities van de bekerfinale bleek dit niet nodig”, zegt een woordvoerder van de KNVB. “Voor het voetbal is het van groot belang dat de veiligheid van de spelers en scheidsrechters op het veld altijd vooropstaat. Daarom hebben we als KNVB recent ook aangescherpte maatregelen aangekondigd om wedstrijden tijdelijk of definitief stil te leggen. Met de netten achter de goals hopen we dat die maatregelen niet nodig blijken te zijn tijdens de bekerfinale.”

De finalisten Ajax en PSV hebben beide 17.5000 tickets voor de inmiddels uitverkochte bekerfinale in De Kuip gekregen. Vorig seizoen namen de twee topclubs het ook al tegen elkaar op in de eindstrijd. PSV bleek destijds met 2-1 te sterk. Tijdens dit duel werd er vuurwerk afgestoken en werden er aan de kant van het stadion waar de Ajax-aanhang zat ook toiletten gesloopt. De schade aan het stadion bedroeg destijds zo'n 20.000 euro.