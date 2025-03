Niet alleen na Ajax - AZ onvrede over arbitrage: 'Had gevoel dat hij echt tegen ons was'

Scheidsrechter Edwin van de Graaf heeft voor onvrede gezorgd na afloop van sc Heerenveen - Heracles (1-1). De leidsman moet het ontgelden in een interview dat Sem Scheperman gaf aan het Algemeen Dagblad.

De middenvelder van Heracles maakte negentig minuten vol in het Abe Lenstra Stadion, waar de ploeg uit Almelo zelfs op voorsprong kwam door een treffer van Jizz Hornkamp. Vlak voor rust schoot Marcus Linday de eindstand op het bord: 1-1.

Scheperman, dit seizoen een vaste kracht in het elftal van Erwin van de Looi, was na afloop niet te spreken over de leidsman van dienst. “Ik heb slechte scheidsrechters meegemaakt, maar dit spande echt de kroon.”

Het optreden van Van de Graaf zorgde voor frustratie bij het Almelose kamp. Volgens Scheperman floot hij zeer inconsistent en vooral in het voordeel van Heerenveen.

“Ergens in de tweede helft heb ik het maar opgegeven”, laat de 22-jarige middenvelder optekenen. “Ik had naarmate de tweede helft vorderde echt het idee dat hij tegen ons was.”

“Ik liet het maar aan anderen over”, gaat Scheperman verder. “Ik heb mijn emoties onder controle weten te houden, want normaal kan ik heel slecht tegen onrecht. Dat is misschien wel de grootste winst van de wedstrijd.”

Scheperman kreeg dit seizoen al zes gele kaarten en miste daardoor de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen AZ (2-2, verlies na strafschoppen). Heracles staat momenteel dertiende in de Eredivisie en slechts vier punten verwijderd van nacompetitie.