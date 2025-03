Klaas-Jan Huntelaar vertrekt per direct bij Ajax

Ajax en Klaas Jan Huntelaar hebben samen besloten de arbeidsovereenkomst, die nog liep tot 1 juli 2026, tussentijds te beëindigen, zo meldt de club via de officiële kanalen. Huntelaar (41) werd op 13 maart 2022 in dienst genomen om de technische organisatie van de club te versterken. In oktober 2023 legde hij zijn taken neer vanwege medische klachten.

Technisch directeur Alex Kroes reageert direct. "Klaas Jan is een echte Ajacied, het zou mooi zijn als hij op enig moment weer bij onze club kan terugkeren. Maar zijn gezondheid staat voorop. Wij bedanken hem voor de werkzaamheden die hij hier heeft verricht en wensen hem sterkte en succes met zijn verdere herstel."