KKD-revelatie kan Cambuur verlaten voor nieuw avontuur in de Eredivisie

Go Ahead Eagles is in de markt voor Milan Smit, zo weet ESPN vrijdag te melden. De 21-jarige spits speelt nu nog bij sc Cambuur, maar staat bij een vertrek van Victor Edvardsen bovenaan het lijstje van Kowet.

Edvardsen, die in alle twee de competitiewedstrijden van Go Ahead de aanvalslinie leidde, kan namelijk op interesse rekenen van 'meerdere clubs uit Europa', weet de landelijke zender.

Bij een vertrek van de nummer 9 dient het elftal van Paul Simonis zich daarom ook zeker te versterken op de spitspositie. Het is vooralsnog onduidelijk hoe ver de Deventenaren financieel gezien bereid zijn om te gaan.

In Leeuwarden geldt Smit, die nog twee seizoenen vastligt in het gloednieuwe Kooi Stadion, als absolute sleutelspeler. Na het buitenlandse vertrek van Roberts Uldrikis is hij aldaar weer de vaste centrumspits.

In de eerste speelronde was Smit alweer trefzeker voor Cambuur, maar afgelopen zondag stelde de spits zijn ploeg teleur. De doorgaans toch gerenommeerde penaltyspecialist miste in het duel met Helmond Sport tot tweemaal toe een strafschop, waardoor Cambuur het openingsduel in het nieuwe stadion met 0-1 verloor.

Afgelopen seizoen was de aanvalsleider gelukkiger vanaf de stip. 24 keer was de geboren Hollandschevelder in totaal trefzeker (19 in de KKD, 5 in de beker), elf daarvan werden gemaakt vanaf de stip. Geen één keer miste hij een strafschop dus, tot zondag.

Het is vooralsnog dus nog onduidelijk wat Cambuur vraagt voor zijn spits, maar Smit lijkt niet voor een appel en een ei mogen te vertrekken uit de Friese hoofdstad. Alex Bangura vertrok afgelopen zomer voor 1,1 miljoen euro naar Middlesbrough. De Leeuwarders zullen vermoedelijk een bedrag in die buurt willen ontvangen.