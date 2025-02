Kiest Robin van Persie niet te snel voor Feyenoord? 'Uit niets is gebleken dat hij...'

Robin van Persie is de permanente opvolger van Brian Priske bij Feyenoord. Kenneth Perez is kritisch op de aanstelling en moet nog maar zien of de van sc Heerenveen afkomstige trainer gaat slagen in De Kuip.

''Ik vind het heel snel. Hij ging naar Heerenveen om zich te ontwikkelen en te leren. Uit niets is gebleken dat hij in de laatste acht maanden wat heeft geleerd. Dat kan ook bijna niet'', moet Perez in Dit Was Het Weekend nog maar zien of Van Persie als hoofdtrainer slaagt bij Feyenoord.

''Hij heeft geleerd dat sommige acties consequenties hebben'', haakt Marciano Vink in. ''Dat je daar heel veel kritiek op kan krijgen. Bijvoorbeeld het open spel dat Heerenveen in het begin speelde, daar is best veel kritiek op gekomen. Ook binnen de club.''

''En ook van de coryfeeën Riemer van de Velde en Foppe de Haan. Ze zijn daarna wat meer met de lange bal gaan spelen. Dus hij doet wel iets met de kritiek'', is de analist niet louter kritisch richting de 41-jarige oefenmeester.

''Hij heeft in die acht maanden best wel wat gekke dingen gedaan'', gaat de kritische Perez verder. ''En nu komt hij in de grotemensenwereld. Ik weet het niet, ik heb grote twijfels dat hij het wél gaat redden.''

''Feyenoord vond hem er een halfjaar geleden er nog niet klaar voor. Ze kennen hem al uit de opleiding, daar had hij ook al een grote staf en deed hij de dingen die hij voor ogen had. En toen heeft Heerenveen de gok genomen'', aldus Vink.

Perez snapt wel waarom Van Persie nu al voor Feyenoord kiest. ''Ik ben voor head first. Gewoon gaan als je de kans krijgt. Maar ik geloof niet dat hij zeven, acht maanden later denkt dat hij er nu echt klaar voor is. Dat hij het nu echt in de vingers heeft.''