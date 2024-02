Kevin van Veen kondigt live op televisie tijdelijk vertrek bij FC Groningen aan

Kevin van Veen speelt de rest van het seizoen voor Kilmarnock, zo maakt hij live op televisie bij ESPN bekend. Van Veen wees St. Mirren af en had het liefst voor Hearts gespeeld, maar dat ging niet door. Zo komt er een tijdelijk einde aan een ongelukkige periode van de spits in Groningen.

Eerder op donderdag meldde Voetbal International dat Van Veen naast Kilmarnock ook concrete interesse genoot van St. Mirren, maar Van Veen heeft dus gekozen voor Kilmarnock, de huidige nummer vier van de Schotse Premiership. "Die club was het nog aan het uitvechten met St. Mirren, maar ik heb een iets ander gevoel bij de trainer van Kilmarnock. Ik ben een gevoelsmens, dus daar ga ik voor", vertelt Van Veen.

Dat er interesse vanuit Schotland is, mag gezien zijn uiterst succesvolle verleden in dat land geen verrassing heten. Vorig seizoen maakte de nu 32-jarige Eindhovenaar grote indruk door liefst 25 keer te scoren in een seizoen.

Van Veen vertrok begin dit seizoen naar Groningen, waar de verwachtingen hooggespannen waren. Met vijf treffers in veertien duels viel de productiviteit van de goaltjesdief echter tegen. Bovendien was hij niet verzekerd van een basisplaats. "Vijf maanden geleden sloot ik een prima seizoen af. Toen ben ik hier gekomen en ik ken mezelf niet meer terug."

?????????????? Kevin van Veen bevestigt terugkeer naar Schotland: op huurbasis naar @KilmarnockFC. "Ik ga proberen het plezier in voetbal terug te vinden" ?? Transfer Deadline Show op ESPN 1 — ESPN NL (@ESPNnl) February 1, 2024

"Ik ben een heel andere spits geworden, ik moest dingen doen waar ik minder goed in was. De trainer heeft daar met mij over gesproken, maar helaas mocht het niet zo zijn dat ik nog de kans kreeg. Dan denk ik dat dit de beste uitkomst is.'" Bovendien had Van Veen het dit seizoen moeilijk in Nederland, daar zijn gezin nog altijd woonachtig is in Schotland.

"Ik ga terug naar Schotland, aangezien mijn situatie hier wat moeilijk is. Ik ga proberen mijn plezier in het voetbal terug te vinden en dichter bij mijn dochter te zijn. Dat is mentaal belangrijk voor mij."

Overigens keert Van Veen aan het einde van het seizoen 'gewoon' terug bij Groningen. Kilmarnock heeft geen optie tot koop bedongen in de huurdeal met de Trots van het Noorden. "Ik vind FC Groningen een fantastische club, laat dat duidelijk zijn. Maar helaas is het niet geworden wat we ervan verwacht hadden."

