Keuken Kampioen Divisie-koploper FC Volendam start 2025 met zege; achtervolger Excelsior wint kraker

Koploper FC Volendam heeft vrijdagavond gedaan wat het moest doen in de Keuken Kampioen Divisie: winnen van FC Eindhoven. Het werd 1-3. Ook achtervolger Excelsior won: 1-0 tegen nummer drie FC Dordrecht. Roda JC Kerkrade - SC Cambuur, De Graafschap - ADO Den Haag en FC Den Bosch - Jong FC Utrecht werden afgelast als gevolg van het winterweer.

FC Eindhoven - FC Volendam 1-3

Nadat Sven Blummel in de openingsfase nog een poging gestopt had zien worden door doelman Kayne van Oevelen, was het na elf minuten wél raak voor Eindhoven: Evan Rottier werd diep gestuurd en scoorde. Toch ging Volendam met een voorsprong de rust in. Nordin Bukala scoorde na een lage voorzet van Robert Mühren (1-1) en Brandley Kuwas kopte een voorzet van Bilal Ould-Chikh binnen: 1-2.

Vlak na rust was Henk Veerman dicht bij de 1-3, maar hij raakte de lat. Tien minuten voor tijd viel de derde Volendamse treffer alsnog: Mawouna Amevor kopte raak uit een hoekschop. Zo blijft Volendam koploper.

Excelsior - FC Dordrecht 1-0

Het was Dordrecht dat de beste kansen kreeg in de eerste helft, via onder meer Gabriele Parlanti (naast), Korede Osundina (naast) en Devin Haen (kopbal in handen Calvin Raatsie). Aan de andere kant bracht Feyenoord-doelwit Liam Bossin redding op een kopbal van Zach Booth.

Na een uur spelen opende Lance Duijvestijn de score namens Excelsior, na een fraaie combinatie met Noah Naujoks: 1-0. Dordrecht had daar in het resterende half uur geen antwoord meer op.

TOP Oss - MVV Maastricht 1-0

TOP kwam al vroeg op voorsprong via Joshua Zimmerman, die bij de tweede paal een voorzet van Giovanni Korte kon binnenwerken: 1-0. Via Mitchell van Rooijen, Julian Kuijpers en Arthur Allemeersch liet TOP vervolgens kansen op de tweede treffer onbenut.

In de tweede helft werd MVV ook enkele keren dreigend, onder meer via Bryan Smeets en Ilano Silva Timas. Toch was TOP gevaarlijker: zowel Mauresmo Hinoke (afstandsschot) als Korte (uit een penalty, na een overtreding van Romain Matthys op Hinoke) raakte de lat. Uiteindelijk trok de thuisploeg de zege over de streep.