Kenneth Taylor over Ajax, Jong Oranje en het Nederlands elftal: ‘Ronald Koeman heeft mij gebeld’

Kenneth Taylor is bezig aan een uitstekend seizoen bij Ajax. De 22-jarige middenvelder was in de afgelopen maand belangrijk met meerdere doelpunten en assists. Voetbalzone sprak maandag uitgebreid met Taylor in Zeist, waar Jong Oranje in voorbereiding is op een nieuwe interlandperiode.

Door Wessel Antes en Lex Overbeek

Taylor is blij om weer bij Jong Oranje te zijn. “Dat is altijd leuk. Het is gezellig hier, ook door de goede resultaten die we halen.” Wel is er deze interlandperiode een grote verandering bij het Nederlandse beloftenelftal. Vaste aanvoerder Devyne Rensch is overgeheveld naar het grote Oranje.

“Het is altijd leuk om hier met Devyne te zijn”, begint Taylor over de afwezigheid van zijn boezemvriend. “Maar dit is wel het traject waarin we zitten hier bij Jong Oranje. Je weet dat bepaalde jongens naar het eerste gaan. Uiteindelijk is dat alleen maar leuk en mooi voor hem.”

Het drukke speelschema heeft nog geen invloed op het lichaam van Taylor. “Ik voel me goed. Iedereen weet dat onze trainer bij Ajax veel rouleert. Het is natuurlijk een verschil wanneer je altijd negentig minuten speelt, of dat je soms wat rust krijgt en zestig of dertig minuten speelt. Dat merk je wel.”

Droommaand

Taylor kijkt zeer tevreden terug op de afgelopen maand bij Ajax. “Ik denk dat we trots op onszelf kunnen zijn. Het is jammer dat we het blok tegen FC Twente niet winnend hebben afgesloten, maar de trainer zei daarvoor al in interviews dat we echt een goede reeks hebben neergezet. We willen deze lijn nu doorpakken.”

Als Taylor wordt gevraagd naar zijn hoogtepunt, hoeft hij niet lang na te denken. “De goal tegen Feyenoord natuurlijk.” Bondscoach Ronald Koeman nam naast Rensch ook Taylor op in zijn voorselectie. Toch moest de linkspoot zich maandagochtend melden bij Jong Oranje.

Had Taylor niet stiekem op meer gehoopt? “Je hoopt natuurlijk altijd dat je bij het grote Oranje zit, maar ik had het niet per se verwacht. Nu ben ik weer bij Jong Oranje en moet ik het hier laten zien.”

Taylor had in de afgelopen week contact met Koeman. “Hij heeft mij afgelopen vrijdag gebeld, nog voordat de lijst op het internet stond. Hij heeft uitgelegd waarom hij me niet heeft geselecteerd en gaf aan dat ik zo door moet gaan.”

Wijze les

De middenvelder houdt zich niet bezig met de vele complimenten die hij krijgt in de media. “Als ik één ding heb geleerd van vorig seizoen is het dat ik daar totaal niet mee bezig moet zijn”, aldus Taylor.

Taylor vindt zichzelf dan ook niet per se een betere speler dan vorig seizoen. “Ik ontwikkel mezelf iedere dag, dus ook vorig seizoen heb ik heel veel geleerd. Dat probeer ik nu mee te nemen, mijn hele carrière lang.”

“Ik snap dat het voor de buitenwereld meer opvalt als je goals maakt en assists geeft, maar dat betekent niet altijd dat je dan beter speelt”, aldus Taylor. In het huidige seizoen speelde hij al 1.341 minuten namens Ajax, verdeeld over 26 optredens. Daarin was de viervoudig international van Oranje goed voor zes doelpunten en vier assists.

Jong Oranje

Nu Rensch afwezig is moet trainer Michael Reiziger bij Jong Oranje op zoek naar een nieuwe aanvoerder. Taylor moet lachen als hij de vraag krijgt wat er al besproken is. “Dat weet ik niet, ik denk dat je dat aan Michael moet vragen. Boven verklapte hij het net wel een beetje. Waarschijnlijk Ryan (Flamingo, red.) en ik.”

Taylor speelde al 22 jeugdinterlands namens Jong Oranje. Hoe zou hij zijn eigen rol binnen de groep omschrijven? “Ik denk dat ik een van de meest ervaren spelers ben hier. Ik probeer de nieuwe jongens die hier komen op te vangen. Ik wil ze een goed gevoel geven en helpen. Binnen, maar ook buiten het veld. Dat doe ik ook wel graag en ik vind het leuk.”

Jong Oranje speelt in de komende week twee oefeninterlands tegen de leeftijdsgenoten uit Slowakije en Engeland. Toch wil Taylor zichzelf en zijn teamgenoten scherp houden. “Oefenwedstrijden zijn natuurlijk altijd iets anders dan een kwalificatie, maar met Jong Oranje zijn ze altijd wel leuk om te spelen. Dan kun je weer wat nieuwe dingen uitproberen richting het EK. Aan scherpte kan en mag het niet ontbreken bij ons.”

Tijdens zo’n trainingskamp hebben de spelers van Jong Oranje behoorlijk wat vrije tijd. Taylor weet goed hoe hij die uren gaat invullen. “We spelen vaak tafeltennis, UNO en veel jongens hebben hun PlayStation mee. Ik denk dat ik het beste ben in FIFA, tegen iedereen wel. Er is weinig competitie hier helaas”, lacht de Ajacied.

Voetbalzone heeft Taylor maandag gesproken tijdens het mediamoment van Jong Oranje in Zeist. Dinsdagmiddag bracht de KNVB naar buiten dat de middenvelder van Ajax ziek naar huis is gegaan.