Kenneth Perez luistert met stijgende verbazing naar interview Robin van Persie

Kenneth Perez snapt weinig van de keuze van Robin van Persie om tijdens het duel met AZ geen grote wijzigingen door te voeren. De trainer van sc Heerenveen verloor in Alkmaar met 9-1 en na afloop gaf hij aan ‘trots’ te zijn. De analyticus kan het interview en de keuzes van Van Persie niet begrijpen.

Van Persie zei zaterdagavond onder meer dat hij ‘geen trauma’ heeft opgelopen door de historische nederlaag. “Je verliest een wedstrijd, dat is vervelend. Maar meer ook niet. Ik geloof er niet in om tijdens de wedstrijd alles om te gooien, om een zogenaamd trauma te voorkomen dat andere mensen ongetwijfeld heel graag willen aanpraten”, zei de coach.

Perez kan de gedachtegang van Van Persie niet volgen, zo maakt hij duidelijk in het programma Dit was het Weekend van ESPN. “Ik juich wel toe dat een trainer op zijn eigen manier wil spelen. Maar er zijn een paar dingen die ik bij Van Persie hoor... ‘Ik weiger me aan te passen tijdens een wedstrijd.’ Dat vind ik een gekke gedachte als trainer.”

"Je moet juist kunnen sturen en aanpassen naar wat de wedstrijd nodig heeft. Ook als een wedstrijd 0-0 staat en je moet iets openbreken. Dat vind ik een beetje verrassend”, vervolgt de analist.

“Ten tweede kan je wel op deze manier willen spelen, maar hij heeft de spelers er helemaal niet voor. Je hebt Sam Kersten en Pawel Bochniewicz. Ze hebben geen snelheid, maar ze staan wel op de middellijn. Ze kunnen ook allebei niet heel goed voetballen. Dat is heel veel risico.”

“Het is ook belachelijk om naar te kijken. Het irriteert ook, want wij vinden de Eredivisie een goede competitie en zo proberen we het te verkopen. Maar dan zien ze in andere landen een uitslag van 9-1 hier, en daar ben je niet blij mee. Hoe kan zoiets? Is het een amateurcompetitie?”

“Als je tegen de middellijn aan verdedigt of er zelfs overheen en dan heb je snelheid van de tegenstander in je rug... Dan denk ik: hallo! Het verbaast me dan wel dat Van Persie zegt zich weigert aan te passen tijdens een wedstrijd", besluit Perez.