Kenneth Perez schrikt van opvallend zwakke statistiek Steven Berghuis

Kenneth Perez is erg te spreken over het spel van Steven Berghuis tegen Heracles Almelo. De aanvallende middenvelder kreeg een vrije rol tegen de Heraclieden en hij was belangrijk voor zijn ploeg met een fraaie assist op Mika Godts. Toch schrok Perez van een statistiek van Berghuis.

Ajax boekte zondagavond een klinkende overwinning in de Eredivisie. In de Johan Cruijff ArenA was de ploeg van trainer Francesco Farioli veel te sterk voor Heracles Almelo, dat met 4-0 verslagen werd.

Na een openingsfase met enkele grote gemiste kansen werd de voorsprong uiteindelijk gevonden in de zeventiende speelminuut, toen Berghuis vanaf eigen helft ineens een dieptepass op maat gaf richting Godts. De linksbuiten controleerde de bal uitstekend en schoot raak in de rechterbenedenhoek: 1-0.

“Echt een schitterende assist”, zo oordeelt Perez in het programma Dit was het Weekend van ESPN. “Maar ik schrok wel van hem. Het is dus dertien maanden geleden dat hij zijn laatste assist uit open spel heeft gegeven.”

“Dat vind ik best wel bijzonder. Ik weet wel dat hij geblesseerd is geweest, maar... Het was wel een schitterende assist. Al moet ik wel zeggen dat Heracles Ajax echt geen strobreed in de weg lag”, aldus de analyticus.

Dankzij de ruime overwinning van Ajax werd het gat tot PSV in de Eredivisie vergroot tot twee punten, terwijl de Amsterdammers bovendien nog een inhaalwedstrijd tegoed hebben.

De volgende wedstrijd voor Ajax staat komende donderdag al op het programma. In de Johan Cruijff ArenA verdedigt de ploeg van Farioli een 0-2 voorsprong in de Europa League op Union Sint-Gillis.