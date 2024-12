Kenneth Perez, Marciano Vink en drie andere analisten tekenen langdurig contract bij ESPN

ESPN is erin gelaagd om de contacten van liefst vijf analisten te verlengen. Karim El Ahmadi, Mario Been, Kees Kwakman, Kenneth Perez en Marciano Vink hebben hun overeenkomsten met 'meerdere jaren' verlengd, zo maakt de sportzender bekend.

"Met deze verlenging onderstrepen we met ESPN onze ambitie om de kijkers de beste sportervaring te bieden", vertelt Rob Labree, Director Programming & Production van ESPN.

Labree is zeer te spreken over de inbreng van bovengenoemde analisten. "We zijn heel tevreden met ons toonaangevende team van analisten, met ieder hun eigen kracht en expertise. De heren hebben allemaal het vermogen om het spelverloop helder uit te leggen of specifieke situaties te duiden."

"Daarmee vormen ze een belangrijk en gewaardeerd onderdeel van onze programmering en dat blijft ook de komende jaren zo. Dat maakt ons trots en blij en naar ik verwacht ons publiek ook", aldus Labree.

El Ahmadi, Been, Kwakman, Perez en Vink staan regelmatig langs de lijn bij binnenlandse wedstrijden, maar ook in de studio schromen zij niet om hun gepeperde mening over het wel en wee in de voetballerij te ventileren.

Een maand geleden verbond Hans Kraay junior zijn toekomst ook al aan ESPN. De analist en verslaggever, die een vast gezicht is bij Goedemorgen Eredivisie en Voetbal op Vrijdag, gaf aan 'blij en trots' te zijn dat hij langer verbonden blijft aan ESPN.

"Een heel gepassioneerd, deskundig en fijn team, waarin ik gewaardeerd maar ook uitgedaagd word. Of ik nou de Keuken Kampioen Divisie analyseer of Oranje, of ik nou langs de lijn sta te interviewen in De Kuip of aan De Krommedijk; ik doe het allemaal met zo veel liefde en plezier. Ik kijk enorm uit naar de komende jaren", aldus Kraay junior.