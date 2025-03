Kenneth Perez is hoogst verbaasd over incident in De Kuip: 'Waarom wordt dit niet onderzocht?'

Kenneth Perez kan zich volledig vinden in het onderzoek dat de KNVB is gestart naar Etienne Vaessen, maar roept de voetbalbond maandag in Voetbalpraat op ESPN op om nóg een onderzoek te starten.

De KNVB kondigde maandag een onderzoek aan naar FC Groningen-keeper Vaessen, die scheidsrechter Dennis Higler 'een walgelijke vent' noemde. "Dat snap ik van de KNVB, want het is respectloos en een beetje dom om te zeggen over een scheidsrechter", aldus Perez. "Maar ik mis een beetje het onderzoek van de KNVB naar Almere City FC."

Jochem Ritmeester van de Kamp speelde vorige week tegen Feyenoord bijna twintig minuten door met een hoofdblessure, ondanks dat de clubarts verzocht had om een zogenaamde witte wissel. “Wat schetst mijn verbazing: als Almere een witte wissel had ingezet, dan had Feyenoord ook nog een wisselmogelijkheid gehad. En dáárom heeft Almere het niet gedaan”, zei Perez vorige week al over het incident. “Ik vind dat zó ongelooflijk slecht van de technische staf.”

Ritmeester van de Kamp ontbrak vervolgens afgelopen zondag door een hersenschudding tegen Ajax (0-1 verlies). "Trainer Jeroen Rijsdijk vertelde gisteren een verhaal daarover dat niet kan kloppen", aldus Perez. "Rijsdijk zei dat de dokter pas later zei dat er een wissel nodig was. Maar hoe dan? Want zonder onderzoek kan hij niet opeens met de conclusie komen: nu moet hij er toch uit?" Presentator Vincent Schildkamp vindt het eveneens 'een heel warrig verhaal' van Rijsdijk.

"Dat vind ik geen manier om met spelers om te gaan", zegt Perez. "De KNVB heeft een protocol in het leven geroepen om de gezondheid van spelers te beschermen. Ik hoor weinig van de KNVB over dit voorval. Als je zoiets instelt ter bescherming van de gezondheid van de spelers moet je nu ook ageren. De KNVB moet dit uitzoeken, zodat voor iedereen duidelijk is: hoe moet je hiermee omgaan?"

Perez vindt dat de clubarts van Almere City in zijn hemd is gezet. "Ik kan me voorstellen dat die clubarts na een niet opgevolgd advies zoiets heeft van: zoek het maar lekker uit, ik ben weg."