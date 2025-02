Marciano Vink schrikt van heftige onthulling Kenneth Perez: 'Weten we zeker dat dit waar is?'

Kenneth Perez heeft met veel verbazing gekeken naar een incident bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Almere City, waar Jochem Ritmeester van de Kamp een hoofdblessure opliep maar pas vele minuten later naar de kant werd gehaald. De Deen vindt het handelen van de technische staf van de Flevolanders 'heftig'.

Na 67 minuten voetballen werd Ritmeester van de Kamp het slachtoffer van een schietpoging van Anis Hadj-Moussa. De Algerijn schoot de bal vanaf randje zestien doelwaarts met de Almere-middenvelder vlak voor hem. Ritmeester van de Kamp kreeg de bal echter vol tegen het hoofd aangeschoten en stortte meteen naar het gras.

Volgens de dienstdoende commentator bij ESPN, Leo Oldenburger, vroeg de clubarts van Almere daarom een witte wissel aan. Een witte wissel kunnen teams gebruiken als een ‘gratis’ extra wisselmoment als (vermoed wordt dat) een speler hoofdletsel heeft opgelopen.

“Een dokter die dit constateert moet ervoor zorgen dat er binnen één minuut gewisseld wordt”, oordeelt Perez bij Dit was het Weekend. “Hij moet gelijk gewisseld worden, ongeacht wat dan ook.” Dat gebeurde echter niet. Ritmeester van de Kamp werd uiteindelijk pas twintig minuten later, dus in de 87ste minuut, naar de kant gehaald.

“Wat schetst mijn verbazing: als Almere een witte wissel had ingezet, dan had Feyenoord ook nog een wisselmogelijkheid gehad. En dáárom heeft Almere het niet gedaan”, spreekt de Deense analist zijn verbazing uit. “Ik vind dat zó ongelooflijk slecht van de technische staf.”

“Dat er een dokter overruled wordt en dat je zo met de gezondheid van een speler speelt”, foetert Perez. Vink kan evenmin geloven dat het gebeurde. “Weten we zeker dat dit waar is? Want dit is best wel…”, vindt ook de andere analist het zijne ervan.

“Dat is mij net verteld”, reageert Perez. “Anders zou ik het ook niet zo vertellen.” Milan van Dongen bevestigt de waarheid van het verhaal. “Het is gecheckt. Feyenoord heeft op een gegeven moment geïnformeerd bij Almere of het een witte wissel was. Maar nee, het was een reguliere wissel."

“Maar als het een witte wissel was, en Feyenoord had op dat moment al vijf keer gewisseld, dan hadden ze nog een keer mogen wisselen.” Van Dongen rept over ‘een hele rare regel’. “Laat de regel voor wat het is, die is er nou eenmaal”, voegt Perez als laatst toe.

“Maar dat je als technische staf met de gezondheid van een speler speelt en tegen de beoordeling van de arts ingaat, dat gaat echt boven mijn pet. Ik vind dit heftig”, besluit hij.