Kenneth Perez: 'Ik vind het ongelooflijk dat Feyenoord Brian Priske dit heeft laten doen'

Kenneth Perez snapt werkelijk niet waarom Brian Priske bij Feyenoord geen plaats onder de lat heeft voor Justin Bijlow. Volgens hem zou de in Rotterdam geboren doelman altijd de voorkeur moeten krijgen boven concurrent Timon Wellenreuther.

''Bijlow'', antwoordt Perez resoluut als hem maandag in Voetbalpraat wordt gevraagd wie de eerste doelman bij Feyenoord zou moeten zijn.

''Maar ik vind het ongelooflijk dat Feyenoord Priske dit heeft laten doen. Om voor Wellenreuther te kiezen'', start de Deense analist direct een discussie over het keepersgilde in Rotterdam-Zuid. ''Bijlow heeft de leeftijd (26, red.) en de transferwaarde.''

Bij Ajax kiest trainer Francesco Farioli dit seizoen voor de 41-jarige Remko Pasveer als eerste doelman. Hierdoor moet de veel jongere Diant Ramaj genoegen nemen met een reserverol in Amsterdam.

Perez is wat betreft de situatie bij Ajax dezelfde mening toegedaan. ''Onbegrijpelijk dat dat toegelaten wordt, die keuzes'', zo wordt de beslissing van Farioli om Pasveer te laten spelen in twijfel getrokken.

Wellenreuther maakte eind oktober een onzekere indruk tegen Ajax (0-2 nederlaag), waardoor Priske weer koos voor Bijlow. Laatstgenoemde raakte snel na zijn entree geblesseerd, waardoor Wellenreuther weer speeltijd kreeg als doelman in De Kuip.

De Duitse doelman maakte zaterdag geen sterke indruk tegen Heracles Almelo, ondanks de eclatante 5-2 overwinning van Feyenoord. Met name bij de eerste goal van de bezoekers uit het oosten zag Wellenreuther er niet goed uit met een pass naar één van zijn verdedigers.

De Telegraaf verwacht dat Bijlow dinsdag speelt tegen MVV Maastricht in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. Daarnaast is het niet uitgesloten dat Bijlow zondag een basisplaats krijgt in de topper van Feyenoord tegen koploper PSV.