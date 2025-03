Kenneth Perez: 'Dit was echt natrappen richting Robin van Persie. Een grote middelvinger'

Kenneth Perez heeft zich verwonderd over beelden uit het Abe Lenstra Stadion zondag. Na afloop van de 3-1 zege op AZ werd er door de sc Heerenveen-spelers wel heel opzichtig feestgevierd, met een hoofdrol voor interim-trainer Henk Brugge, die nadrukkelijk in het zonnetje werd gezet.

Te zien was hoe de spelers de opvolger van Robin van Persie uitgebreid bejubelden. Het gebeurde in dusdanige mate, dat Kenneth Perez ‘afgesproken werk’ vermoedt. Hij denkt dat de Heerenveen-selectie duidelijk wilde maken dat de naar Feyenoord vertrokken oefenmeester niet gemist gaat worden.

“Heerenveen heeft, wat mij betreft, na de wedstrijd echt een statement gemaakt, als selectie”, steekt de analyticus van wal in Dit was het Weekend van ESPN. “Het was bijna gênant.”

“Het was echt natrappen naar Van Persie. De geluiden waren er natuurlijk, maar toen ik dit zag na de wedstrijd dacht ik echt: wat een grote middelvinger naar Van Persie en zijn staf. Dit heb ik nog nooit gezien.”

“Vanwege tijdsgebrek kunnen we niet de hele scène laten zien”, vervolgt Perez zijn betoog. “Het is een korte film van tien minuten waarin ze hem (Brugge, red.) helemaal in het zonnetje zetten. Ik kan er niks anders van maken dan dat dit een statement is.”

De oud-middenvelder is niet te spreken over de actie van de Friezen. “Ik vind het niet correct, nee. Het leek afgesproken werk. Ze zijn blijkbaar superblij dat Van Persie niet langer de trainer is. Ze voelden zich blijkbaar klem, niet vrij, als je dit ziet.”

“Dat kan met meerdere dingen te maken hebben”, probeert Perez een verklaring te vinden. “Hij is natuurlijk wel Robin van Persie. Misschien vroeg hij ook dingen die de spelers niet kunnen. Dat is nooit echt een lekkere combinatie.”