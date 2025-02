Kenneth Perez: 'AZ heeft echt goud in handen met die twee spelers'

Kenneth Perez is na afloop van de halve finale in de TOTO KNVB Beker tussen Heracles Almelo en AZ flink onder de indruk van Kees Smit en Wouter Goes. Dat vertelt de analist op ESPN.

Nadat het zowel na 90 als na 120 minuten 2-2 stond in Almelo, gingen beide ploegen donderdagavond penalty’s nemen. AZ won de strafschoppenreeks met 3-4, en gaat het derhalve op 21 april in de bekerfinale opnemen tegen Go Ahead Eagles.

Na afloop van de wedstrijd is Perez enorm positief over de negentienjarige Smit, die halverwege de tweede helft inviel, en over basisspeler Wouter Goes. “AZ heeft goud in handen, hoor. Kees Smit en Wouter Goes…”, aldus Perez, die vervolgens vooral doorgaat over Smit.

“Ik vind hem bijzonder. Hij heeft hele sterke poten, echt uit Noord-Holland. Hij durft elke keer om de bal te vragen, hij doet over het algemeen goede dingen met de bal. Soms kan je het niet precies uitleggen, maar je ziet gewoon aan hem dat het geen toeval is wat hij doet.”

“Er zit elke keer een gedachte achter wat hij wil met de bal. En niet alles lukt. Maar als je hem ziet, net als wat andere jongens van de jeugd, dan is dat gewoon anders. Je ziet dat hij nadenkt over alles wat hij doet. En dat hij alles ook scant en gezien heeft.”

“Met hem en Wouter Goes hebben ze echt wel goud in handen. Als ik m’n geld erop zou zetten wie van die lichting echt wat wordt, dan zijn dat wel die twee. Die keeper (Rome-Jayden Owusu-Oduro, red.) is heel jong, dus dat kan heel veel worden. Dat weet je pas over een aantal jaar, omdat hij zo jong is.”

Collega-analist Karim El Ahmadi vult aan dat hij ook onder de indruk is van Ernest Poku. “Ik vind Poku ook echt wel stappen maken, vergeleken met vorig seizoen en het begin van het seizoen. Samen met Lahdo was hij wel de gevaarlijkste speler van AZ vandaag”, aldus El Ahmadi, die wel vindt dat de aanvaller zich in de kleine ruimte nog kan verbeteren.