VI komt met nieuwe informatie over terugkeer Dusan Tadic bij Ajax

Het is nog maar de vraag of Dusan Tadic aanstaande zomer terugkeert bij Ajax. Volgens Voetbal International is het allerminst zeker dat de 36-jarige aanvaller van Fenerbahçe aan een nieuw avontuur in de Johan Cruijff ArenA begint.

''Dusan Tadic staat op de lijst bij Ajax, maar nog allemaal niet zeker of hij terugkomt naar Amsterdam en zo ja, in wat voor rol. Nog allemaal te voorbarig en onzeker'', schrijft clubwatcher Tim van Duijn zaterdag op X.

Vrijwel alle Turkse media meldden zaterdagochtend na een uitspraak van journalist Baris Yurduseven in een live-uitzending van TRT Spor dat Tadic gaat terugkeren bij Ajax Het nieuws werd overgenomen door onder meer Fanatik.

De journalist van het Turkse medium zei vrijdagavond laat in een uitzending van het TRT Spor dat Tadic en Ajax een overeenkomst hebben gesloten voor volgend seizoen.

Tadic zou aan zijn laatste maanden in Turkije bezig zijn. De Serviër beschikt over een aflopend contract bij Fenerbahçe en is dus gratis op te pikken voor de Amsterdamse ploeg.

De geruchten over een eventuele terugkeer hangen al langer in de lucht. Drie weken geleden schreef de doorgaans betrouwbare journalist Yagiz Sabuncuoglu namens het Turkse Sports Digitale dat Alex Kroes een aanbieding bij Tadic had neergelegd.

Tadic wilde wachten op Fenerbahçe, die niet met hem door willen indien het kampioenschap wordt misgelopen. Met nog elf wedstrijden te gaan staat de ploeg van José Mourinho tien punten achter op Galatasaray.

Volgens Voetbal International is het echter onzeker of Tadic, tussen 2018 en 2023 actief in Amsterdam, terugkeert bij Ajax. De routinier veroverde in zijn eerste periode bij de koploper in de Eredivisie drie landstitels, twee nationale bekers en de Johan Cruijff Schaal.