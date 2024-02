Keeper geeft assist op heerlijke sologoal van Cercle in derby tegen Club Brugge

Club Brugge heeft duur puntenverlies geleden in de Jupiler Pro League. Blauw-Zwart speelde de stadsderby bij Cercle Brugge met 1-1 gelijk. De thuisploeg kwam na een uur spelen op prachtige wijze op voorsprong via Alan Minda, die in zijn eigen zestien een solo inzette en aan de overkant zeer fraai scoorde. Ferran Jutglà redde een punt voor Club, dat door het gelijkspel iets steviger derde staat. Union Sint-Gillis en Anderlecht, die een wedstrijd minder hebben gespeeld, hebben respectievelijk veertien en zes punten meer. Cercle staat knap vijfde.

Na kansjes aan beide kanten kreeg Igor Thiago de uitgelezen kans om Club op voorsprong te schieten. De Braziliaan, die na dit seizoen voor 37 miljoen euro verkast naar Brentford, wist de bal echter niet tussen de kaders van het doel te krijgen. De derby begon fel, maar naarmate de eerste helft verstreek werd de intensiteit toch wat minder.

Het spektakel werd dan ook bewaard voor de tweede helft, al viel er in het openingskwartier nog weinig te beleven. Dat veranderde vervolgens bijzonder snel. Bjorn Meijer zag zijn kopbal uit een hoekschop weggebokst worden door Warleson Stellion Lisboa Oliveira, waardoor de goalie, die beter bekendstaat als Warleson, de bal precies voor de voeten van Minda bokste.

De rechtsback ontving de bal in zijn eigen zestien en ging vervolgens op de brommer. De twintigjarige Ecuadoraan was niet te stoppen, stak het middenveld over en kwam vervolgens onder meer Andreas Skov Olsen en Casper Nielsen tegen. Beide Denen konden Minda niet afstoppen. Na een schaar en enkele fraaie, korte voetbewegingen deponeerde hij de bal in de verre hoek, waar Simon Mignolet er niet best uitzag: 1-0.

Toch zou Club er wel nog in slagen om de stand gelijk te trekken. Meijer gaf de bal mee aan Antonio Nusa, die op links wat ruimte voor zich had. De Noors international gaf prima voor op Jutglà, die prima binnenkopte in de verre hoek: 1-1.

In de slotfase dacht Igor Thiago met rood van het veld te worden gestuurd. De voormalig sterspeler van Ludogorets kwam hard in op Warleson, maar uit de herhaling bleek dat de spits zich inhield. Jonathan Lardot kwam terug op zijn beslissing om rood te geven, maar toonde Igor Thiago in blessuretijd alsnog zijn tweede gele en dus rode kaart, nadat hij zijn elleboog plantte in het gezicht van Boris Popovic.

Club kreeg in blessuretijd overigens kansen om de overwinning mee te nemen. Zo bereikte Nusa opnieuw Jutglà, die dit keer echter minder goed mikte en dus een prima kans liet liggen. Ook Meijer kwam dichtbij, maar hij kwam net tekort bij de tweede paal. Cercle bleef met een man meer eveneens dreigend, maar verder dan enkele afstandsschoten kwam Groen-Zwart niet.

??????.??????.????????! ??

Warleson redt aan de ene kant op en inzet van Meijer en Alan Minda begint op zijn ?????????? ?????????????? aan een solo van 70 meter (!!) en maakt af ?????#ZiggoSport #JupilerProLeague #CERCLU pic.twitter.com/V0HmkAJ72C — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 18, 2024

Wie anders dan Ferran Jutgla met de gelijkmaker voor Club! ?????

En dus krijgen we een spannende slotfase in Brugge.. ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #CERCLU pic.twitter.com/jCXSmccT7y — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 18, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties