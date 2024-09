Kamaldeen Sulemana vertrekt toch níet naar Ajax; Verweij onthult de reden

Ajax is er tóch niet in geslaagd om Kamaldeen Sulemana aan de club te binden. De vleugelaanvaller is niet op tijd ingeschreven en zodoende heeft de FIFA, na onderzoek, de transfer afgewezen. Dat schrijft Mike Verweij woensdag namens De Telegraaf.

Het papierwerk is klaarblijkelijk dus niet tijdig in orde gemaakt. De Amsterdammers vreesden al voor een dergelijk scenario, nadat de club na de verkoop van Steven Bergwijn een heuse race tegen de klok wachtte om Sulemana in te schrijven.

De behendige Ghansese aanvaller zou een jaar gehuurd worden, met een optie tot koop van ongeveer twintig miljoen euro. Door die deal gaat nu een streep. Technisch directeur Alex Kroes hield rekening met dit scenario, dat toch als een domper zal binnenkomen in de hoofdstad.

“Ik ook”, antwoordde Kroes eerder bij Ajax TV op de stelling dat ‘iedereen heel benieuwd is hoe het staat met Sulemana’. “Op dit moment ligt er een brief bij de FIFA, waarin wij uitsluitsel vragen aan hen. En ik hoop dat wij daar op korte termijn antwoord op krijgen.”

Het is allesbehalve ondenkbaar dat Ajax na het sluiten van de transfermarkt op zoek gaat naar transfervrije spelers om het gemis van Bergwijn op te vangen. Momenteel heeft Francesco Farioli - met een oerdruk wedstrijdschema in het verschiet - maar de beschikking over één echte linksbuiten, in de persoon van Mika Godts.

Kroes hintte in datzelfde interview met de clubkanalen al op de het idee van een transfervrije speler aantrekken, zeker als de deal met Sulemana in het water zou vallen. "En er zijn nog clubloze spelers, die soms met heel veel talent en kwaliteit op de een of andere manier nu toch niet onder contract staan bij een club", zei hij.

"Daar zijn wij nu toch ook naar aan het kijken, van: zit daar nog iemand voor ons bij. Ook indien het met Kamaldeen niet goed zou gaan, dat we dat geld dan kunnen besteden aan een ander. Maar als we niet de juiste persoon vinden, houden we het geld op zak en gaan we het doen met de huidige mannen die er zijn. Klaar.”