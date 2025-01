'Kamaldeen Sulemana kan half jaar na afketsen Ajax-transfer naar andere topcompetitie'

Genoa is geïnteresseerd in de diensten van Kamaldeen Sulemana, zo meldt transferjournalist Gianluca Di Marzio. De huidige nummer dertien van de Serie A wil de 22-jarige buitenspeler uit zijn lijden verlossen bij Southampton.

Sulemana staat bovenaan het lijstje bij Genoa, dat deze winter op zoek is naar aanvallende versterkingen. De Italiaanse club wil het liefst een vleugelflitser kopen, maar een huurdeal is ook een optie.

Genoa is op zoek naar buitenkansjes en is uitgekomen in een specifieke categorie. I Rossoblu kijken vooral naar spelers die het momenteel lastig hebben bij hun huidige werkgever. Op die manier hoopt Genoa relatief goedkoop toe te kunnen slaan.

Sulemana past perfect in dat geschetste plaatje. De Ghanees leek zich op Deadline Day te binden aan Ajax, maar de FIFA keurde de transfer twee dagen later af. Het papierwerk was namelijk niet op tijd afgerond.

Zodoende bleef Sulemana bij Southampton, waar hij op een dood spoor is beland. Dit seizoen kwam de rechtspoot pas 184 minuten in actie, verdeeld over 11 optredens. Slechts eenmaal fungeerde Sulemana als aangever.

De negentienvoudig international van Ghana ligt bij Southampton nog tot medio 2027 vast. Het lijkt er echter niet op dat de clubleiding van the Saints nog vertrouwen heeft in Sulemana. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 13 miljoen euro.

Genoa heeft naast Sulemana ook Gonçalo Borges in het vizier. De 23-jarige buitenspeler van FC Porto geldt als een goedkoper alternatief voor de Ghanees.