Jurriën Timber meldt zich tijdens PSV - Ajax met drie woorden op X

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Jurriën Timber, die heeft genoten van de topper tussen PSV en Ajax (0-2).

Dit voetbalweekend stond in Engeland in het teken van de FA Cup, waarin Arsenal in de derde ronde werd uitgeschakeld door Manchester United na strafschoppen. Daarom kon Timber na de interlandbreak, waarin hij ziek was, genieten van een vrij weekend.

Timber kon daarom de gelegenheid nemen om PSV - Ajax te volgen. De Amsterdammers kwamen in minuut 35 op voorsprong via een doelpunt van Davy Klaassen. Timber meldde zich daarna op X. “Wat een goal”, zo schreef hij over het doelpunt van zijn voormalig teamgenoot bij Ajax.

Timber speelde vanaf 2014 in de jeugd van Ajax, waar hij in het seizoen 2020/21 definitief doorbrak in het eerste elftal. In de zomer van 2023 maakte de multifunctionele verdediger voor veertig miljoen euro de overstap naar Arsenal. In diezelfde zomer vertrok Klaassen naar Inter, om vervolgens na één seizoen weer terug te keren in de Johan Cruijff ArenA.

Timber raakte kort na zijn binnenkomst in Londen zwaar geblesseerd aan zijn knie, maar sinds zijn terugkeer eind vorig seizoen is hij haast niet meer weg te denken uit de basiself van trainer Mikel Arteta. Dinsdag moet de ploeg weer aan de bak tegen Fulham.