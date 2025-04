Joshua Brenet steunt kwetsbare FC Twente-ploeggenoot: 'Hij ging dan bij hem slapen'

Joseph Oosting doet in gesprek met het Dagblad van het Noorden een boekje open over de omgang met zijn spelers. Zo verklapt de oefenmeester dat Joshua Brenet een heel ander persoon is dan de buitenwereld denkt.

Oosting is bij FC Twente aan het uitgroeien van held naar schlemiel. De trainer is bezig aan een matige reeks met de Tukkers. Zo verloor Twente recent van Feyenoord en Heracles Almelo, terwijl er zaterdag tegen Fortuna Sittard in de laatste minuut een overwinning werd weggegeven (1-1).

Op een sprekersavond bij handbalclub E&O wordt Oosting gevraagd naar de kritiek. “Ik merk wel in alles dat ik bij een top vier-club van Nederland zit”, vertelt Oosting. “We hebben bij FC Twente volgens mij 33 supportersverenigingen, er zijn ontzettend veel podcasts, hele tv-uitzendingen worden gewijd aan FC Twente, je hebt de kranten”, somt de voormalig trainer van RKC Waalwijk op.

Oosting steekt de hand in eigen boezem. “Uiteindelijk is het ook gewoon zo dat we de laatste vijf wedstrijden slecht spelen. Het was tegen Fortuna de achtste keer dat we een goal tegen kregen in blessuretijd. Dat mag natuurlijk niet gebeuren.’’

Kritiek op zijn eigen persoon vindt Oosting tot daaraan toe, maar het uitlachen van zijn spelers is iets wat de 53-jarige Emmenaar te ver gaat. “Dan ga ik er pal voor staan. Ik laat mijn spelers niet uitlachen. Daar ga ik ervoor liggen. Dan heb ik liever dat ze het op mij botvieren dan op mijn spelers. Spelers zijn gevoelig”, stelt Oosting.

De oefenmeester komt vervolgens met een voorbeeld. “Zo hadden we vorig jaar Mitchell van Bergen, een heel gevoelige jongen, die na PSV uit werd aangepakt door een verslaggever (Kenneth Perez, red.). Hij krijgt dat dan mee en hij is zo gevoelig, dat hij daardoor van de leg raakt.”

“Maar dan hebben we ook onze artiest, Joshua Brenet, die dan bij hem gaat slapen, speciaal om hem te steunen, terwijl Brenet voor de buitenwereld iemand is die alleen maar op stap gaat”, onthult Oosting.

Ook Feyenoorder Gijs Smal had een belangrijke rol in de spelersgroep van Twente, vertelt Oosting: “Zo hebben we ook iemand die altijd kritisch is. Dat is Gijs Smal. Ik heb wel eens gezegd, die is boos geboren. Hij heeft altijd wel kritiek. Die heb je ook nodig, net als dat je een verbinder nodig hebt. Het gaat om die mix”, sluit Oosting af.