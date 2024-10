John van ’t Schip wil specifiek onderwerp niet bespreken: ‘Dat is van tevoren afgesproken’

John van ’t Schip weigerde maandagavond in Rondo om te spreken over Ajax. De zestigjarige technisch medewerker, die vorig jaar nog voor de groep stond in Amsterdam, had dat van tevoren afgesproken met de redactie van Ziggo Sport.

Een jaar geleden nam Van ’t Schip het stokje over van Maurice Steijn, die al snel ontslagen werd als trainer van Ajax. Als interim-trainer wist hij de Amsterdammers uiteindelijk nog naar een vijfde plaats te loodsen.

Inmiddels is Van ’t Schip dus technisch medewerker bij Ajax. In zijn huidige rol moet hij spelers van buitenaf en uit de jeugdopleiding beoordelen. Van ’t Schip geeft een zwaarwegend oordeel of mogelijke aankopen en spelers uit Jong Ajax en Ajax Onder 19 geschikt zijn voor een plek in de hoofdmacht.

Maandag was Van ’t Schip als analist te gast in Rondo, maar hij had geen zin om over Ajax te praten. Dat gaf de voormalig trainer duidelijk aan toen hij een vraag kreeg over de manier waarop Francesco Farioli rouleert.

“Ik zit hier niet om over Ajax praten, dat is ook van tevoren afgesproken”, aldus Van ’t Schip. “Ik ben nog werkzaam bij Ajax, maar geen trainer meer, dus het is niet aan mij om daar nu over te praten. Ik wil best wel over Feyenoord praten, maar ik ga niet in het vaarwater van Farioli zitten.”

Uiteindelijk liet Van ’t Schip alsnog wat los over Farioli. “Het enige wat ik kan zeggen is dat hij er heel veel uithaalt en het goed doet. Ik weet zelf hoe moeilijk het is om met deze ploeg en club te werken, dus ik kan hem alleen maar complimenten geven.”

Over De Klassieker sprak Van ’t Schip ook kort. “Het blijft een lastige wedstrijd, ik kan erover meepraten. Daar wil ik niet meer over uitweiden. Op dit moment, als je puur kijkt naar de vorm, dan is Feyenoord in vorm en Ajax niet. Maar dat kan in één keer ook weer de andere kant op gaan.”