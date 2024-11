John van ‘t Schip vertrekt per direct bij Ajax

Ajax en John van ’t Schip beëindigen in goed en gezamenlijk overleg de arbeidsovereenkomst, zo meldt de club maandag via de officiële kanalen. Van ’t Schip kwam op 30 oktober 2023 als interim-hoofdtrainer naar Ajax en tekende een contract tot en met 30 juni 2025.

De trainer en de club kwamen in het contract overeen dat hij in elk geval dat lopende voetbalseizoen als trainer zou afmaken en met ingang van 1 juli 2024 een functie in het technisch management zou gaan vervullen.

Technisch directeur Alex Kroes geeft tekst en uitleg bij het besluit. “Dat John vorig seizoen onder hele moeilijke omstandigheden als trainer is ingestapt, heeft ons enorm geholpen. Daar zijn we hem dan ook ontzettend dankbaar voor.”

“Helaas is hetgeen hij dit seizoen voor Ajax zou gaan doen niet geworden wat we er beiden van verwacht hadden. Dat hebben we eerlijk naar elkaar uitgesproken en leek het ons beter om de samenwerking te stoppen. We gaan op een goede manier uit elkaar. John is en blijft een ras-Ajacied die altijd welkom is bij de club. Ik wens hem veel succes in de toekomst”, aldus Kroes.

Ook Van ‘t Schip zelf reageert op het gezamenlijke besluit. “Dat het dit seizoen niet is geworden wat we destijds voor ogen hadden is jammer. Het ging vorig seizoen in beginsel om mijn rol als hoofdtrainer.”

“Dat waren intensieve maanden, zowel sportief als privé, waarin we de doelstelling om Europees voetbal veilig te stellen met een vijfde plaats hebben behaald. Ik wil Ajax bedanken en ik zal de fantastische steun van de supporters nooit vergeten. Eens een Ajacied, altijd een Ajacied”, aldus Van ‘t Schip.

Het is vooralsnog onduidelijk waar de nabije toekomstplannen van Van ‘t Schip liggen.