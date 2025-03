Johan Derksen ziet Remko Pasveer uitvallen bij Ajax en oordeelt direct spijkerhard

Remko Pasveer viel donderdagavond in de eerste helft geblesseerd uit bij Ajax, dat in de Europa League met 1-2 verloor van Eintracht Frankfurt. Dat niet Matheus, maar Jay Gorter als vervanger het veld inkwam bij de thuisclub, wekt grote verbazing bij Johan Derksen.

''Ik zag net dat bij Ajax die oude keeper erin stond. Die raakte geblesseerd aan zijn lies'', opent Derksen in Vandaag Inside. ''Maar dan zie ik niet die goede keeper (Matheus, red.) op de bank zitten, maar de keeper van de jeugd.''

Presentator Wilfred Genee benadrukt direct dat Ajax vergeten is om de in januari aangetrokken Braziliaanse doelman in te schrijven voor de laatste fase in de Europa League. Derksen heeft daar echter geen boodschap aan.

''Hoe is het nou in godsnaam mogelijk dat bij een club als Ajax, waar ze voor iedere functie een manager hebben...'', gaat Derksen verder, waarna Genee inbreekt door te zeggen dat Ajax Matheus gewoon niet heeft ingeschreven, en de inschrijving voor het Europese toernooi niet is vergeten.

''Dat is dan heel dom. Want vanavond tegen Frankfurt had je die goede keeper nodig gehad. Ik vond het al gek dat hij er niet in stond, maar dan is dat de reden dus'', concludeert Derksen, die niets begrijpt van de basisplaats van Pasveer.

''Ik vind dat zó armoedig, een keeper van 40. Het is gewoon een veteraan'', zo besluit De Snor zijn analyse over het keepersgilde van Ajax.

Gorter loste Pasveer af bij een 1-0 voorsprong voor Ajax. Al kort na zijn entree vloog een schot van Hugo Larsson via het hoofd van Brian Brobbey in de hoek. Frankfurt scoorde na rust nog een keer en stapte met een 1-2 zege van het veld.