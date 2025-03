Johan Derksen kraakt Ajax-aankoop van ruim 16 miljoen: 'Gauw inpakken en wegwezen'

De vaste gezichten bij Vandaag Inside zagen Ajax afgelopen weekeinde opnieuw teleurstellend voor de dag komen. PEC Zwolle ging dan wel met 0-1 de bietenbrug op, overtuigend was het spel van de ploeg van Francesco Farioli allerminst. Eén speler moet het, ondanks dat hij slechts vijftien minuten meedeed, nadrukkelijk ontgelden.

“Kunnen we nu ook gewoon concluderen dat Brian Brobbey eigenlijk niet zo goed kan voetballen en dat je er niet zo veel aan hebt?”, vraagt Johan Derksen zich hardop af in het praatprogramma op SBS6. Valentijn Driessen heeft zijn antwoord snel klaar.

“Dat heb je al helemaal niet als je hem iedere keer na een uur eraf haalt”, spreekt de De Telegraaf-journalist andermaal verwijtend over het wisselbeleid van Farioli. “En gisteren (zondag, red.) liep Brobbey al na een kwartier te trekkebenen.” De spits liet zich na een kwartier vervangen vanwege een blessure.

“Je kunt hem ook nog anderhalf uur laten schutteren”, is Derksen uitermate kritisch op Brobbey. “Ajax heeft hem voor heel veel geld (16,35 miljoen euro, red.) teruggehaald uit Duitsland omdat hij heimwee had, maar dat is gewoon weggegooid geld gebleken.”

“En als een Engelse club zo dom is om Brobbey te kopen”, doelt De Snor op de vermeende interesse van West Ham United, “moet je hem gauw inpakken en wegwezen.”

“Dat sowieso”, is Driessen het eens met een deel van Derksens betoog. “Maar ik denk dat hij uiteindelijk een van de weinigen is bij Ajax die wél wat geld gaat opleveren, samen met Jorrel Hato.”

“Ook met drie goals?”, refereert René van der Gijp aan het aantal Eredivisie-doelpunten dat Brobbey dit seizoen maakte, dat overigens daadwerkelijk op vier staat. “Ja, maar vorig seizoen maakte hij er achttien”, pareert Driessen.