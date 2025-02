Johan Derksen is stellig: 'Er is in Nederland maar één analist die wat te melden heeft'

Johan Derksen kijkt met weinig plezier naar Nederlandse voetbalanalyses op televisie. De voormalig hoofdredacteur van Voetbal International concludeert bij Vandaag Inside dat er maar één analist is ‘die wat te melden heeft’.

Niet graag zet Derksen een programma als Voetbalpraat, Studio Voetbal of Rondo aan. “Als ik nu naar voetbalpraatprogramma’s kijk, lopen de koude rillingen me over de rug.”

“Ik vind het oeverloos gelul om niks”, legt De Snor uit. “Ik heb het helemaal gehad.”

Voorheen maakte Derksen met René van der Gijp en Wilfred Genee uitsluitend voetbaltelevisie. “Wij deden het op de manier zoals we het altijd gedaan hebben.”

Inmiddels zijn er weinig voetbalpraatprogramma’s die de moeite waard zijn, zo is Derksen van mening. “Ik kom steeds vaker tot de conclusie dat alleen Kenneth Perez iets te melden heeft en de rest lult maar wat.”

Van der Gijp is het niet met zijn tafelgenoot eens. “Van der Vaart is niet verkeerd, Sneijdertje is niet verkeerd”, wijst hij naar het tweetal oud-middenvelders die veelal als analisten aanschuiven op tv.

“Zij zijn leuk, maar trappen ook open deuren in”, pareert Derksen. Ook daar kan Van der Gijp zich niet in vinden, wat hij onderbouwt met een voorbeeld. “Van der Vaart zei al toen hij van Bayern München naar Liverpool ging dat Ryan Gravenberch een grote voetballer zou worden. Dat had hij goed gezien.”