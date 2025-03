Johan Derksen: 'Die jongen heeft heel veel kwaliteit, maar levert eigenlijk nooit...'

Johan Derksen blikt maandagavond in Vandaag Inside terug op de enerverende kwartfinale in de Nations League tussen Spanje en Nederland (3-3, 5-4 na strafschoppen).

Het Nederlands elftal ging in Mestalla ten onder in de strafschoppenserie. Donyell Malen miste net als Noa Lang een penalty namens Oranje. "Malen levert nooit wanneer hij moet leveren", zegt Valentijn Driessen in de talkshow op SBS 6.

"Malen maakt het eigenlijk nergens helemaal waar", haakt Derksen. "Hij is redelijk goed, heeft snelheid, heeft heel veel, maar nergens een basisplaats." Ook bij Aston Villa zit Malen doorgaans op de bank.

Er waren ook lichtpuntjes in Oranje. Zo maakte debutant Ian Maatsen, die er op het laatste moment werd bijgehaald, een uitstekende indruk. Driessen prijst de linksback van Aston Villa.

"Maatsen was er al tien wedstrijden bij geweest bij Oranje hè", aldus Driessen. "Het hele EK heeft hij meegetraind, maar geen minuut gekregen. Ik vind het al heel wat dat die jongen toch naar het Nederlands elftal komt. Hij zat eigenlijk bij Jong Oranje, want ze vonden hem niet goed genoeg, maar uiteindelijk doet hij het wel."

Derksen was ook onder de indruk van Jeremie Frimpong. "Hij was gisteren wat minder, maar doet het verrassend goed als rechtsbuiten."

René van der Gijp vindt Frenkie de Jong met afstand de beste voetballer in het Nederlands elftal. "We hebben een goede Frenkie de Jong nodig hè? Dat zag je wel deze wedstrijden. Hij kan goed voetballen man. Jan Paul van Hecke speelde ook echt goed. Hij legt de ballen bij Cody Gakpo ook echt op de stropdas. Hij heeft een geweldige lange bal", aldus Van der Gijp.