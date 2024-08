João Félix gaat Atlético Madrid achter zich laten en zesjarig contract ondertekenen

João Félix zal niet veel langer contractspeler van Atlético Madrid zijn. De Portugees is hard op weg naar Londen, waar Chelsea een zesjarig contract voor hem heeft klaarliggen, aldus onder meer Fabrizio Romano en David Ornstein.

Chelsea is, ondanks de nu al uitpuilende selectie, op zoek naar aanvallende versterking. Eerder leken the Blues hard op weg om Samu Omorodion, teamgenoot van Félix bij Atleti, aan te trekken, maar die deal klapte op het laatste moment.

LaLiga Villarreal VIL 2024-08-19T19:30:00.000Z 21:30 Atletico Madrid ATM

Conference League Qualification Chelsea CHE 2024-08-22T19:00:00.000Z 21:00 Servette SER

Chelsea zat niet bij de pakken neer en schakelde snel door naar Félix. De multifunctionele aanvaller mag vertrekken uit Madrid en ziet een nieuw dienstverband in het blauwe gedeelte van West-Londen wel zitten.

Félix verdedigde namelijk tussen januari en juni 2023 ook al de clubkleuren van Chelsea, weliswaar als huurling. Destijds mikte hij op een langer verblijf, maar daar werd door de inmiddels vertrokken manager Mauricio Pochettino een stokje voor gestoken.

Nu zal Félix dus alsnog zijn wedstrijdenaantal namens Chelsea kunnen laten oplopen. In zijn eerdere periode op Stamford Bridge kwam de flankspeler tot vier doelpunten in twintig wedstrijden.

Bij Chelsea ligt een contract tot medio 2030 klaar voor Félix. De verbintenis bevat bovendien een optie voor een extra seizoen. Romano en Ornstein maken geen melding van de transfersom die met Félix' overstap gemoeid gaat. Ben Jacobs meldde zondag nog dat Atlético mikte op een bedrag van vijftig miljoen euro, terwijl Chelsea vijfenveertig miljoen (inclusief bonussen) bood.

Conor Gallagher

Terwijl Félix naar Engeland verkast, bewandelt Conor Gallagher de omgekeerde weg. De middenvelder was al in Madrid om zijn transfer naar Atlético af te ronden, keerde terug vanwege een kink in de kabel, maar gaat nu alsnog zijn transfer afronden. De Engelsman maakt de ongebruikelijke overstap voor een bedrag van 42 miljoen euro, aldus Romano.