Jarige Proper scoort prachtig voor winnend NEC, maar valt uit richting bekerduel

NEC heeft zaterdagavond een overwinning in de Eredivisie kunnen bijschrijven. De ploeg van trainer beleefde een goede generale voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker door in eigen huis met 2-0 te winnen van Sparta Rotterdam. Prachtige treffers van Calvin Verdonk en de jarige Dirk Proper waren voldoende. Een smet op de zege voor NEC was het uitvallen van Proper, die nu een groot vraagteken is voor het bekertreffen met SC Cambuur.

Met Kodai Sano, Koki Ogawa aan de zijde van NEC en Koki Saito en Shunsuke Mito bij Sparta begonnen er liefst vier Japanners aan het duel tussen NEC en Sparta Rotterdam. Nooit eerder stonden er zoveel Japanners in de basis tijdens een Eredivisie-wedstrijd.

De Nijmegenaren begonnen sterk aan het thuisduel. Binnen het eerste kwartier werden verschillende grote kansen gecreëerd, waardoor de openingstreffer in de lucht hing.

Halverwege de eerste helft was het toch Sparta dat dé uitgelezen kans kreeg om de score te openen. Arno Verschueren vond Tobias Lauritsen met een voorzet op maat. De Noorse spits leek van dichtbij binnen te koppen, maar moest toezien hoe Jasper Cillessen met een katachtige reflex redding wist te brengen.

NEC nam hierna weer de wedstrijd in handen en kwam met ruim een half uur op de klok op fraaie wijze op voorsprong. Proper trakteerde De Goffert op een geweldige openingstreffer. Hij draaide open vanaf rand zestien en schoot de bal vervolgens overtuigend in de linkerbovenhoek: 1-0.

De jarige Dirk Proper geeft zichzelf een schitterend cadeau!??#necspa — ESPN NL (@ESPNnl) February 24, 2024

De marge werd hierna al snel verdubbeld. Verdonk mocht aanleggen voor een vrije trap vanaf een meter twintig en schoot met de nodige precisie over de muur van Sparta heen: 2-0.

Jeroen Rijsdijk besloot in de rust in te grijpen door Bart Vriends te wisselen voor Rick Meissen. Het sorteerde het gewenste effect, want Sparta had in de eerste twintig minuten van het tweede bedrijf het betere van het spel. Zo kreeg Mito een reuzenkans na goed voorbereidend werk van Lauritsen. Van dichtbij schoot de Japanner echter wild over het doel van Cillessen.

NEC bleef in het laatste kwartier overeind, maar kreeg nog wel een flinke domper te verwerken doordat Proper uitviel met een ogenschijnlijke hamstringblessure. Een streep door de rekening voor Rogier Meijer, aangezien de Nijmegenaren dinsdag in de halve finale van de TOTO KNVB Beker aantreden tegen Cambuur. Saito dacht nog een eretreffer te maken, maar zijn inzet belandde op wonderbaarlijke wijze via beide doelpalen in de handen van Cillessen.

