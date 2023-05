15-jarig talent stapt over van Feyenoord naar PSV; twaalfde in drie jaar tijd

Dinsdag, 9 mei 2023 om 09:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:31

Ayodele Thomas maakt na dit seizoen de overstap van de jeugdopleiding van Feyenoord naar PSV, zo maken de Eindhovenaren bekend via de officiële kanalen. De 15-jarige linksbuiten heeft een contract getekend tot medio 2026.

In aanwezigheid van vrienden en familie zette Thomas een handtekening onder zijn eerste contract bij PSV. Sinds 2020 speelde hij in de jeugdopleiding van Feyenoord. De aanvaller heeft nu echter voor een nieuwe uitdaging gekozen. Bij PSV hoopt Thomas de volgende stap te zetten in zijn ontwikkeling.

Duiding: - Lag in de clinch met trainers en werd uit de O16 selectie gezet - Talentvolle speler, maar bracht aan inzet niet wat Van Persie en Pinas eisen. - PSV volgde hem al in de O13 van Almere, maar hij koos toen voor Feyenoord. - Ruime vergoeding. Prima oplossing. https://t.co/LSkO8nu01T — Feyenoord Youth Watcher (@Varkenoordfan) May 4, 2023

Volgens het Twitter-account Feyenoord Youth Watcher lag Thomas in de clinch met zijn trainers bij de Onder 16 van Feyenoord. Hij werd eerder dit seizoen door Robin van Persie en Brian Pinas uit de selectie van het jeugdelftal gezet. Thomas is de derde speler uit de Feyenoord-generatie van 2007 die voor een overstap naar PSV gekozen heeft. Rivas Manuhutu en Jaden de Guzman sloten vorig jaar al aan bij de Eindhovenaren.

Feyenoord Youth Watcher vermeldt dat er in de afgelopen drie seizoenen maar liefst twaalf jeugdspelers van Feyenoord de overstap naar de PSV Academy hebben gemaakt. Het gaat om Benyamin Shlomo (2013), Nathan Krijt (2012), Dapheson Sierra, Messah Ranu (2010), Gennaro van der Sluis (2008), De Guzman, Manuhutu (2007), Yiandro Raap (2006), Joelle Gill'ard (2005), Jamal Ourhris Gonzaga (2004), Ibrahima Berete (2003) en Cheick Touré (2001).