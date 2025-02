Jan Boskamp baalt flink dat talent buiten Feyenoord excelleert: 'Dan denk ik...'

Jan Boskamp bespreekt in de podcast 'Boskamp en Kleine Gijp' de laatste stand van zaken bij Feyenoord. De trainer in ruste baalt van de vele blessuregevallen in De Kuip, maar is aan de andere kant blij met de aanstelling van Robin van Persie als hoofdtrainer.

Boskamp ziet een door Feyenoord verhuurde speler excelleren buiten Rotterdam. ''Ik ben gek van die jongen die nu bij NAC speelt, Sauer. Ik baal als een stekker dat hij nu bij NAC zit. Al is het wel goed voor hem. Hij maakt daar wel het verschil. Dan denk ik: godver. Maar dat mag ik niet zeggen.''

Dat er zoveel geblesseerden zijn in de selectie van Feyenoord, is Boskamp een doorn in het oog. ''En er zijn jongens bij die niet meer gaan veranderen. Die blijven blessuregevoelig. Wat ga je daarmee doen? Ga je met hen verder? Bijlow, Trauner, Stengs, Bartje (Nieuwkoop, red.). Bij Bartje is nog het gekste dat hij in België nooit geblesseerd was. Hij heeft alle wedstrijden gespeeld.''

Boskamp kijkt niet heel erg op van de blessuregevoeligheid van Nieuwkoop. ''Voordat hij wegging bij Feyenoord had hij hetzelfde probleem. Misschien dat dat toch te maken heeft met de druk. Je wordt bij Feyenoord veel meer in de gaten gehouden, de meningen zijn anders. Maar dat zijn dingen waar je boven moet staan.''

Nieuwkoop krijgt bij Feyenoord te maken met Van Persie, die in ieder geval de steun heeft van Boskamp. ''Sommigen lopen te zeiken dat Van Persie het niet moet doen, maar waarom niet? Waarom kan Robin dat niet doen? Ik snap dat niet. Het zou te vroeg zijn, maar wanneer is het dan tijd? Dat zou ik wel eens willen weten.''

De Rotterdamse voetballiefhebber had eerder Mark van Bommel naar voren geschoven als opvolger van Brian Priske. ''Maar toen werd het Robin. Ja.. waarom niet? Hij is één van ons. Ik vind dat hij lekker eigenwijs is. Hij heeft zijn mening en manier van voetballen.''

''Hij kreeg van AZ 9-1 op zijn flikker, maar hij verandert niks. Dat is zijn filosofie. Nu weet ik wel dat je bij Feyenoord anders moet gaan spelen. Daar bedoel ik mee dat je hier niet drie keer kan verliezen zonder dat die vijftigduizend mensen gaan lopen zeiken. Het maakt niet uit wie er komt, je moet winnen'', geeft Boskamp mee aan de nieuwe Feyenoord-trainer.