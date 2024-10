Ismail Ka en Jan Plug blinken in de eerste helft uit voor Feyenoord, dat wel verliest van veel sterker Benfica

Feyenoord Onder 19 heeft woensdagmiddag verloren op bezoek bij de leeftijdsgenoten van Benfica. Het duel in Portugal eindigde in een 2-0 nederlaag. Ismail Ka en Jan Plug konden in de eerste helft meermaals een tegentreffer voorkomen, maar uiteindelijk trok Benfica dankzij twee treffers van Gonçalo Moreira alsnog aan het langste eind.

Feyenoord Onder 19 trad naast Ka en Plug ook aan met onder anderen Givairo Read, die al drie optredens in de hoofdmacht van de Rotterdammers achter zijn naam heeft staan. Verder stonden ook onder meer Thijs Kraaijeveld, Ayoub Ouarghi en Zépiqueno Redmond aan de aftrap.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Benfica, dat het vijandelijke doel met een vrije trap onder vuur nam. Moreira stuitte echter op Ka, die veel te doen zou krijgen in het eerste bedrijf. De thuisploeg domineerde in balbezit en creëerde ook de meeste kansen in de eerste helft. Na ruim een half uur spelen was het Gustavo Varela die dicht bij de openingstreffer was, maar de lat raakte.

Diezelfde Varela kreeg enkele minuten later wederom een gigantische kans. De Portugese spits kon van dichtbij raak koppen, maar zag zijn poging fantastisch en katachtig gekeerd worden door Ka. Twee minuten daarna was het aanvoerder Plug die zijn elftal op de been hield door een inzet van Benfica van de lijn te halen.

Kort voor rust kwam Feyenoord in de buurt van het doel van Benfica-keeper Arnas Voitinovicius. De keeper uit Litouwen kon het schot van Ouarghi echter over zijn doel kijken. Op slag van rust werd de Rotterdamse muur dan toch doorbroken. Benfica kwam er na balverlies van Kraaijeveld op het middenveld razendsnel uit op de counter. Na goed combinatiespel kon Olivio Tomé zijn teamgenoot Moreira in de diepte sturen.

De Portugese aanvaller bleef oog in oog met Ka rustig en zette zijn ploeg op voorsprong: 1-0. Na rust duurde het slechts drie minuten voordat Moreira zijn tweede goal van de middag wist te maken. Tiago Parente legde de bal terug op de rechtspoot, die vanaf buiten het strafschopgebied doel trof: 2-0. Na een uur spelen haalde Pascal Bosschaart onder anderen Plug en Kraaijeveld naar de kant. Aleks Zekovic, die deze zomer overkwam van Angers, maakte zijn opwachting.

Benfica wist in de tweede helft een stuk minder kansen te creëren vergeleken met het eerste bedrijf, maar genoot wel het overgrote deel van het balbezit. Tot hele grote kansen kwam Feyenoord in de tweede helft verder niet meer. De Rotterdammers staan met nul punten uit drie wedstrijden op de 35ste plaats.