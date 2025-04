Hugo Borst vindt dat ESPN-journalist zich aanstelt: 'Oelewapper!'

Hugo Borst is van mening dat ESPN-verslaggever Milan van Dongen zich niet zo moet aanstellen. Laatstgenoemde klaagt zaterdagavond over de kou in het stadion bij FC Groningen - PSV, maar dat gaat er bij Borst niet in.

"Het is koud, echt steenkoud", aldus Van Dongen zaterdagavond voorafgaand aan de Eredivisie-wedstrijd. "We staan hier in de schaduw. Heerlijk in het zonnetje naar Groningen gereden, maar hier is het echt steenkoud. Maar ik wil niet klagen, want we hopen op een Zuid-Amerikaans sfeertje. Uitverkocht is het in ieder geval wel."

Van Dongen legde daarna uitgebreid uit hoe zowel FC Groningen als PSV zich had voorbereid op de wedstrijd. Daarna nam Hugo Borst in de studio van De Eretribune het woord: "Een heel goed optreden van je, maar ik heb wel één opmerking voor je", aldus de journalist.

"Alleen hoe je begon... Dat het koud is... Ik heb je vader nog goed gekend." De vader van Milan van Dongen is Jan Stekelenburg, de oud-journalist die in 2023 op 81-jarige leeftijd overleed. "Nou, je vader had je over de knie gelegd", aldus Borst.

"Ach gossie... hij gaat naar Groningen en heeft het gelijk koud. Doe dan potverdorie een goede jas aan! Oelewapper!", zei Borst met een grote knipoog.

Van Dongen gaf Borst helemaal gelijk: "Mijn vader heeft geen graf, maar anders zou hij zich omdraaien. Die zou mij nu ook meteen een appje sturen van: 'Loop niet zo te zeiken!'"

"We missen je vader", zei Borst tot slot. "Ik ook", reageerde Van Dongen.