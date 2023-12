Hooligans Heerenveen stenigen fanbus Twente langs snelweg en geven harde klappen

Hooligans van sc Heerenveen hebben donderdagavond een supportersbus van FC Twente aangevallen, zo blijkt uit beelden die onder meer gedeeld worden door de socialmediapagina Voetbal Ultras. Het is onduidelijk waarom de bus is opgewacht door de harde kern van Heerenveen.

De supportersbus van FC Twente was onderweg naar Eindhoven voor het duel in de TOTO KNVB Beker met PSV. Plotseling werd de supportersbus belaagd door Friese fans, die onder meer ruiten ingooiden en harde klappen uitdeelden. Het is onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen.

Heerenveen fans hebben een bus van de supportersvereniging van Denekamp (Twente) aangevallen. Er zijn meerdere ruiten gesneuveld en harde klappen gevallen. pic.twitter.com/XC7ehNqJ7E — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) December 21, 2023

Bus met Twente-fans, die onderweg waren naar Eindhoven, is aangevallen door een groep van Heerenveen.



Kijk ons profiel voor meer beelden. #psvtwe #vithee pic.twitter.com/Kuy7JPtuvM — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) December 21, 2023

