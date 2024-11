Hoogste cijfer bij Ajax voor uitblinker Mika Godts, vier spelers met een 8

Ajax heeft donderdagavond met maar liefst 5-0 gewonnen van het zeer povere Maccabi Tel Aviv in de poulefase van de Europa League. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers en de spelers die minimaal 45 minuten speelden in Amsterdam als vanouds met een rapportcijfer.

Remko Pasveer: 7

Anton Gaaei: 8

De Deense rechtsback liet haast geen mogelijkheid onbenut om mee op te stomen op de rechterflank. Mede hierdoor was Ajax met name voor rust geregeld dreigend voor het doel van het povere Maccabi Tel Aviv. Gaaei had het vorig seizoen onder Maurice Steijn en John van 't Schip nog zeer lastig, maar lijkt onder Francesco Farioli helemaal te zijn opgebloeid. Door dit optreden verstevigt hij in ieder geval zijn claim voor de rechtsbackpositie.

Imago

Daniele Rugani: 6,5

Youri Baas: 7,5

Jorrel Hato: 7

Owen Wijndal: 6,5

Kian Fitz-Jim: 8

Branco Van den Boomen: 7

Kenneth Taylor: 7,5

Bertrand Traoré: 8

De snelle vleugelaanvaller tekende al na een kwartier voor de 1-0, na goed voorbereidend werk van Brobbey. In het restant van de eerste helft bleef de buitenspeler zo'n beetje de gevaarlijkste aanvaller van Ajax, dat bijna niets te duchten had van het tegenvallende Maccabi Tel Aviv. Tien minuten na rust had Traoré pech dat zijn knal van binnen de zestien van de lijn werd gehaald.

Imago

Brian Brobbey: 8

Brobbey was als aangever belangrijk bij de 1-0 van Traoré. Na 27 minuten had de spits een fraai hakje in petto op Kenneth Taylor, die de 2-0 voor Ajax verzorgde. Kort voor het rustsignaal had Brobbey de 4-0 op zijn schoen, maar van dichtbij wist de hardwerkende aanvaller niet te scoren. ''Hij speelt zijn beste eerste helft voor Ajax'', was Wesley Sneijder bij Ziggo Sport lovend over Brobbey in de rust. Na rust knalde Brobbey keihard een vrije trap van binnen de zestien tegen de touwen, waarna de Johan Cruijff ArenA ontplofte.

Imago

Mika Godts: 8,5

De Belgische vleugelaanvaller was de grote held tegen PSV zaterdag en pakte ook tegen Maccabi Tel Aviv zijn doelpunt mee. Hierdoor ging Ajax met een zeer comfortabele 3-0 voorsprong rusten. Kort nadien had Godts de 4-0 op zijn schoen, ware het niet dat zijn inzet net naast het doel verdween. ''Hij speelt met vertrouwen. Hij kan hem ook afgeven aan Brobbey, maar gaat toch zelf'', zei Ronald de Boer bij Ziggo Sport over Godts. ''Het ruikt een beetje naar Thierry Henry'', voegde verslaggever Wytse van der Goot toe.