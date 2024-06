Hongarije boekt sensationeel late zege en stuurt Schotland naar huis

Hongarije heeft zondagavond een 1-0 zege geboekt op Schotland. Een laat doelpunt in blessuretijd van FC Twente-target Kevin Csoboth bepaalde de eindstand in het voordeel van de Hongaren. Schotland is als nummer vier uitgeschakeld op het Europees kampioenschap, terwijl Hongarije mag hopen op een plek bij de vier beste nummers drie.

Bij Schotland was Scott McKenna de vervanger van de geblesseerde Kieran Tierney. Hongarije wijzigde het elftal op twee plekken. Endre Botka kreeg achterin de voorkeur boven Attila Fiola. Op het middenveld moest Ádám Nagy plaatsmaken voor Callum Styles. Voormalig AZ’er Milos Kerkez kreeg de taak om de linkerflank te bestrijken in de MHPArena in Stuttgart.

Het cruciale EK-duel in Groep A kende een behouden start van beide kanten. Het balbezit was voor de Schotten, maar het gevaarlijkste moment kwam in de eerste helft vanaf Hongaarse kant. Een vrije trap van Dominik Szoboszlai belandde bij Willie Orbán, die met een kopbal de lat raakte.

Pas na 53 minuten waagde Schotland voor het eerst een poging. Ché Adams zag zijn poging echter hoog over het doel van Péter Gulácsi vliegen. Een nare botsing tussen meerdere spelers overschaduwde de wedstrijd vervolgens.

De 29-jarige Barnabás Varga was daarbij het grootste slachtoffer. De spits kwam in een duel om de bal in botsing met meerdere spelers, waarna hij per brancard van het veld werd geholpen door medici. Het is vooralsnog wachten op een update over de huidige situatie van Varga.

In het restant van de wedstrijd gingen beide landen op zoek naar het winnende doelpunt. Schotland hoopte die te maken vanaf elf meter, maar scheidsrechter Facundo Tello zag niets in een vermeende overtreding op Stuart Armstrong.

De slotfase was spectaculair. Szoboszlai stuitte op Angus Gunn, terwijl de paal voor Csoboth in de weg stond. Aan de andere kant was Peter Gulacsi een aantal keer belangrijk en zag Scott McTominay zijn poging hoog over eindigen.

In de tiende minuut van de extra tijd viel het winnende doelpunt alsnog, toen Csoboth het eindstation was van een vlijmscherpe counter. Het zorgde voor emotionele vreugde in het Hongaarse kamp, maar de zorgen gaan vooral uit naar spits Varga. Doelpuntenmaker Csoboth trok na zijn winnende goal zijn eigen shirt uit en hield daarna dat van Varga de lucht in als eerbetoon.

