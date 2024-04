Hoe gaat het nu met? 10 voormalig transfertargets van Feyenoord

Iedere transferperiode wordt Feyenoord gelinkt aan behoorlijk wat spelers, zo ook in het tijdperk van trainer Arne Slot. Zo tekende Wilfried Gnonto in de zomer van 2022 uiteindelijk bij Leeds United, terwijl toptalent Arsen Zakharyan vorig jaar bij Real Sociedad neerstreek. Hoe gaat het nu met de voormalig transfertargets van Feyenoord? Voetbalzone zocht het uit!

Lucas Bergvall

De naam van Lucas Bergvall (18) werd de afgelopen jaren in meerdere transferperiodes aan Feyenoord gelinkt. De talentvolle Zweed, die ooit zelfs stage liep op Varkenoord, vertrok in februari 2023 uiteindelijk van Brommapojkarna naar Djurgårdens. Feyenoord vond een transfersom van 900.000 euro eerder te gortig.

Inmiddels heeft de tiener 37 officiële wedstrijden namens Djurgårdens achter zijn naam, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 5 assists. Bergvall is bezig aan zijn laatste maanden bij de Zweedse club. Komende zomer stapt de middenvelder voor een bedrag van 10 miljoen euro over naar Tottenham Hotspur.

Wilfried Gnonto

De zomer van 2022 stond bij Feyenoord volledig in het teken van Wilfried Gnonto (20). Na een lange transfersoap zagen de Rotterdammers meer heil in de komst van Igor Paixão, terwijl Gnonto voor een soortgelijk bedrag (rond de 5 miljoen euro) tekende bij Leeds United. In Engeland kende de kleine aanvaller een redelijk goed debuutseizoen in de Premier League, waarinwel degradeerden.

Dit seizoen heeft Gnonto het een stuk lastiger in de Championship. De rechtspoot is lang niet altijd meer basisspeler onder manager Daniel Farke. Toch heeft Gnonto, die inmiddels al dertien interlands namens Italië speelde, redelijke statistieken. In 38 officiële wedstrijden (1.753 speelminuten) was hij goed voor 8 doelpunten en 2 assists. Het Duitse Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Gnonto op zo’n 16 miljoen euro.

Gnonto in actie namens Italië tegen het Nederlands elftal.

Largie Ramazani

Feyenoord was in 2022 eveneens in de markt voor Belgisch jeugdinternational Largie Ramazani (23), een jeugdproduct van Manchester United dat nog altijd bij UD Almería speelt. Inmiddels wisselt de pijlsnelle buitenspeler basisplaatsen af met reservebeurten bij de kansloze hekkensluiter van LaLiga.

Ramazani, die volgens Transfermarkt 5 miljoen euro waard is, ligt bij Almería nog tot medio 2025 vast. Met zijn club stevent de rechtspoot af op degradatie naar LaLiga2, waardoor hij hoogstwaarschijnlijk bezig is aan zijn laatste maanden in het Power Horse Stadium. Na 126 officiële duels namens Almería staat Ramazani op 21 doelpunten en 9 assists.

Máximo Perrone

De Argentijnse middenvelder Máximo Perrone (21) stond langere tijd op de radar bij Feyenoord, maar bleek uiteindelijk niet haalbaar voor de Rotterdamse landskampioen. In januari 2023 nam Manchester City de linkspoot voor 11 miljoen euro over van Vélez Sarsfield. Perrone speelde vorig seizoen twee officiële duels in de hoofdmacht van de Engelse grootmacht, maar werd afgelopen zomer gestald bij UD Las Palmas in LaLiga, waar hij inmiddels basisspeler is.

Door zijn transfer naar Manchester City heeft Perrone inmiddels de Premier League, Champions League, UEFA Supercup en FA Cup aan zijn palmares toegevoegd, maar het blijft vooralsnog afwachten of hij echt de kans zal krijgen in het Etihad Stadium. Hoogstwaarschijnlijk mag Perrone zich tijdens de voorbereiding op 2024/25 opnieuw laten zien aan manager Josep Guardiola.

Arsen Zakharyan

Arsen Zakharyan (20), die al jaren te boek staat als een van de grootste talenten van Rusland, stond afgelopen zomer op de lijst bij Feyenoord. De Rotterdammers zagen in de middenvelder van Dinamo Moskou de ideale opvolger van Sebastian Szymanski, maar gingen uiteindelijk in zee met Calvin Stengs. Zakharyan verkaste halverwege augustus voor 13 miljoen euro naar Real Sociedad.

In San Sebastian kwam Zakharyan tot dusver 1.601 minuten in actie, verdeeld over 33 wedstrijden. Eenmaal wist hij te scoren, terwijl hij tweemaal fungeerde als aangever. Na een ietwat moeizame start is de achtvoudig international van Rusland steeds vaker basisspeler onder trainer Imanol Alguacil. Zakharyan laat dan ook steeds vaker zien waarom hij zo hoog aangeschreven staat.

Zakharyan laat zich steeds vaker zien bij Real Sociedad

Farès Chaïbi

Naast Luka Ivanusec was Farès Chaïbi (21) afgelopen zomer een van de topkandidaten voor de linksbuitenpositie bij Feyenoord. Al snel werd echter duidelijk dat denagenoeg kansloos was voor zijn handtekening. Eintracht Frankfurt nam Chaïbi eind augustus voor zo’n 10 miljoen euro over van Toulouse en dat blijkt een prima investering te zijn.

Chaïbi, die in Duitsland voornamelijk als aanvallende middenvelder gebruikt wordt, gaf in 33 officiële wedstrijden reeds 11 assists bij Eintracht Frankfurt. Driemaal was hij zelf trefzeker. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde inmiddels al gestegen naar 18 miljoen euro. Met het teleurstellende Algerije was de achtvoudig international afgelopen winter actief op de Afrika Cup.

Gustav Isaksen

De naam van Gustav Isaksen (22) passeerde afgelopen zomer de revue in Rotterdam-Zuid. Lazio nam de Deense international uiteindelijk voor 12 miljoen euro exclusief bonussen over van FC Midtjylland. In Rome kent de vleugelspits een wisselvallig debuutseizoen bij de

Zo moet Isaksen vaker dan hem lief is genoegen nemen met een rol als invaller. De teller staat inmiddels op 1.389 speelminuten in 36 wedstrijden namens Lazio. Daarin was Isaksen goed voor drie doelpunten en vier assists. Tijdens de Champions League-ontmoetingen in de groepsfase tegen Feyenoord bleef Isaksen twee keer negentig minuten op de bank zitten.

Nino

De Braziliaanse verdediger Nino (27) werd afgelopen zomer én winter genoemd bij Feyenoord, omdat de Rotterdammers de concurrentie centraal achterin wilden opschroeven. Uiteindelijk tekende Nino in januari van dit jaar bij Zenit Sint-Petersburg, dat 5 miljoen euro overmaakte naar Fluminense.

In de stevig verzwakte Russische competitie is Nino goed begonnen aan zijn dienstverband bij Zenit, dat momenteel koploper is. Met de Russische grootmacht maakt Nino tevens nog kans om de beker te winnen. Binnenkort wacht de halve finale tegen Spartak Moskou, dat het nog altijd moet doen zonder Quincy Promes.

Door de indrukwekkende opmars van Thomas Beelen zal Feyenoord al met al blij zijn dat het niet heeft doorgepakt voor Nino.

Nino heeft inmiddels gekozen voor een lucratief avontuur in Rusland.

Bitello

Bitello (24) is een andere Braziliaan die vorig jaar werd gelinkt aan Feyenoord, maar ervoor heeft gekozen zijn carrière te vervolgen in Rusland. Dinamo Moskou investeerde liefst 10 miljoen euro om de middenvelder over te nemen van Grêmio, waarna hij tot medio 2028 tekende in de Russische hoofdstad.

Bitello is goed begonnen aan zijn tijd in Moskou, waar hij veelal als buitenspeler gebruikt wordt. Na zijn eerste 22 wedstrijden voor Dinamo staat de Braziliaan op 7 doelpunten en 2 assists. Bitello’s werkgever bivakkeert momenteel op de derde plaats in de Russische Premier Liga.

Luciano Rodríguez

Komt hij wel of komt hij niet? Dat was de vraag die tijdens de winterse Deadline Day speelde rondom Luciano Rodríguez (20) en een mogelijke transfer naar Feyenoord. De Rotterdammers zouden zelfs al een principeakkoord hebben bereikt met de Uruguayaanse buitenspeler van Liverpool Montevideo, maar tot een transfer kwam het niet. ‘Tijdnood’ zou daar een van de simpele redenen voor zijn.

Hoewel Rodríguez zelf nog regelmatig scoort, beleeft zijn club een slechte fase. Slechts één van de laatste tien officiële wedstrijden werd winnend afgesloten. Rodríguez zou inmiddels ook in beeld zijn bij de City Football Group, waardoor Feyenoord van goeden huize moet komen om de buitenspeler alsnog naar De Kuip toe te halen komende zomer.

