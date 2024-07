Historische deal op komst: NAC Breda gaat transferrecord verbreken

Aimé Omgba lijkt zijn gewenste transfer naar KAA Gent te pakken te hebben, zo meldt Voetbal International. De 21-jarige aanvallende middenvelder moet voor een nieuw transferrecord zorgen voor NAC Breda.

Precies een week geleden kwam naar buiten dat Omgba op ramkoers lag met NAC Breda. De Bredanaars gingen niet akkoord met een bod van 2,5 miljoen euro op de middenvelder, die daarop de aanval zocht.

Omgba beweerde dat er vanuit de clubleiding beloofd zou zijn om mee te werken aan een transfer en was dan ook woest over de gang van zaken, zo vertelde hij in gesprek met De Telegraaf.

Inmiddels lijkt er sprake van een doorbraak in de onderhandelingen, wat betekent dat NAC Breda en Gent elkaar naderen over de transfersom. Verwacht wordt dat Omgba de duurste uitgaande transfer ooit wordt bij NAC.

Op dit moment is die eer toebedeeld aan Nemanja Gudelj, die in het seizoen 2013/14 voor 3 miljoen euro vertrok naar AZ. Ronnie Stam, die in 2008/09 voor 2,5 miljoen euro naar FC Twente ging, is de tweede duurste uitgaande transfer.

Verwacht wordt dat NAC en Gent snel tot een akkoord zullen komen omtrent Omgba, daar de middenvelder zaterdag al niet meer van de partij is bij de oefenwedstrijd tegen Excelsior.

Omgba had afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in de promotie van NAC Breda. De middenvelder was in 31 wedstrijden goed voor 8 goals en 7 assists. Na 55 wedstrijden in dienst van NAC staat de teller op 10 goals en 10 assists.

