'Het is niet per se erg of slecht als Ajax afscheid neemt van Francesco Farioli'

Sjoerd Mossou is van mening dat Ajax niet hoeft te vrezen voor een vertrek van Francesco Farioli. De journalist zegt in de AD Voetbal podcast dat een afscheid van de Italiaanse oefenmeester de Amsterdammers ook de mogelijkheid biedt om een volgende fase in te gaan.

“Als Farioli Ajax kampioen maakt, heeft hij het ongelooflijk goed gedaan”, begint Mossou, die toch een punt wil maken. “Ik denk niet dat het per se erg of slecht is als Ajax afscheid van hem moet nemen.”

“Ik denk dat hij dan dit ongelooflijk moeilijke seizoen op een fantastische wijze tot een goed einde heeft gebracht en dat het ook een mogelijkheid biedt om de volgende fase in te gaan met Ajax”, onderbouwt Mossou.

Farioli heeft Mossou positief verrast. “De manier waarop hij het maximale uit dit team heeft geperst - met de manier van voetballen en met de manier van werken - is razendknap.” Wel vraagt de journalist zich hardop af of deze speelstijl ‘duurzaam’ is in de Johan Cruijff ArenA.

“Je wilt stappen maken als het gaat om voetbal. Je wilt iets meer voetballen zoals het club-dna dat voorschrijft”, zegt Mossou.

Farioli ligt bij Ajax nog tot medio 2027 vast. Volgens Italiaanse media heeft hij een vertrekclausule van slechts 5 miljoen euro in zijn contract staan.

“Als hij een mooie club kan krijgen, door de voordeur naar buiten kan en in de polonaise over het Museumplein gaat, denk ik dat stiekem iedereen er wel mee kan leven”, besluit Mossou.