Hélène Hendriks laat zich voor het eerst in de media uit over 65-jarige geliefde

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Dat Hélène Hendriks een relatie heeft, is al enige tijd bekend. Maar veel meer informatie had het grote publiek niet. Daar komt langzaam verandering in. Zo meldde het juicekanaal RealityFBI eind februari al dat de 43-jarige presentatrice een relatie zou hebben met de 65-jarige Frans Vinju, iemand die ze kent uit de hockeywereld.

Die relatie bevestigt Hendriks nu tegenover Weekend. “Ik heb nooit bewust geheimzinnig gedaan over mijn liefdesleven. Maar als je iemand thuis hebt die niet in de schijnwerpers wil, moet je dat respecteren. Vandaar dat ik er nooit iets over zeg en er nooit iets over plaats op Instagram”, legt ze uit.

Toen de geruchten de kop opstaken dat Hendriks een relatie met Vinju zou hebben, ging er ook een foto van hem rond. “Wat ik zo grappig vond, is dat die foto zogenaamd recent was. Maar die was van elf jaar geleden. Het geeft ook niet dat het nu bekend is, daar doe ik niet moeilijk over, want het was geen groot geheim. Echt niet”, aldus Hendriks.

Op de vraag of Hendriks het leeftijdsverschil van 22 jaar met Vinju een probleem vindt, is ze duidelijk. “Nee, want dan was ik al van hem af gegaan, toch?”



Beelden van Frans Vinju uit een YouTube-video die in 2015 werd gepubliceerd.

