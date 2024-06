Hedwiges Maduro: ‘Mijn rol bij Ajax was voor niemand duidelijk’

Hedwiges Maduro is begonnen aan het nieuwe seizoen als trainer van Almere City. De assistent-trainer van Ajax van het afgelopen seizoen blikt in gesprek met ESPN terug op een bewogen jaar in Amsterdam.

Maduro ziet zijn tijd bij Ajax niet als verloren. "Het was vooral observerend, kijken wat goed ging en niet goed ging. Dat neem je mee naar de toekomst."

Maduro vermoedt dat zijn rol niet helemaal duidelijk was. "Ik zou in het eerste jaar op de achtergrond blijven, omdat ik de opleiding UEFA Pro zou doen. Er zou een hoofdcoach komen met een ervaren assistent."

"Ik had wel het gevoel dat mensen dachten dat ik alles besliste op het veld. Dat was helemaal niet zo. Er waren veel veranderingen, het voelde als een achtbaan. Maar mijn rol was helemaal niet zo groot."

Almere City

Inmiddels staat Maduro weer op de loonlijst bij Almere City. "Het was de oorspronkelijke route zoals hij op de planning stond", aldus de oud-middenvelder over het hoofdtrainerschap. "Maar toen kwam Ajax tussendoor. Uiteindelijk zitten we nu weer op de juiste route."

"Ik werd al vrij vroeg gepolst of het mogelijk was. Er was ook veel onduidelijkheid bij Ajax. Maar naarmate het seizoen vorderde en bij Ajax beslissingen werden genomen kwam dit op mijn pad. Dat was al vrij vroeg."

Contact met Alex Pastoor, die hij nu dus opvolgt, heeft Maduro nog steeds. "Hij wist dat ik met Almere aan het praten was. Ik heb hem op de hoogte gehouden, dat is wel zo netjes."

