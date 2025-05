Hans Kraay junior wil één scheidsrechter niet meer zien in de Eredivisie: 'Hij moet tegen de KNVB zeggen: 'Ik kan dat niet, VAR zijn''

Hans Kraay junior heeft zich zaterdagavond groen en geel geërgerd aan de arbitrale leiding tijdens het Eredivisie-duel tussen Almere City en Sparta Rotterdam (0-3), zo laat de markante analyticus weten bij Goedemorgen Eredivisie (ESPN). VAR van dienst Martin Pérez moet het ontgelden.

Allard Lindhout was de scheidsrechter op het veld in het Yanmar Stadion. In de openingsfase van het duel keurde hij een doelpunt van Sparta-spits Tobias Lauritsen af wegens een vermeende overtreding. Later in het duel floot Lindhout niet voor vasthouden van James Lawrence aan diezelfde Lauritsen. Kraay vindt dat de arbitrage tweemaal faalde en richt zijn pijlen voornamelijk op de videoscheidsrechter.

“Ik weet dat het niet kan, maar ik stel toch de vraag: zouden we eventueel kunnen stoppen met de VAR? Het begint de spuigaten uit te lopen”, begint de gefrustreerde analist zijn betoog.

“Als een scheidsrechter dit niet ziet, dat Lauritsen vastgetrokken wordt… Pérez is de VAR, hij krijgt alle beelden in dat hok in Zeist, in die caravan”, beschrijft Kraay het VAR-centrum.

“Zeg dan tegen Raymond van Meenen, de scheidsrechtersbaas (van de KNVB, red.): ‘Ik kan er geen ene reet van, van VARren, dus laat mij niet VARren’”, heeft Kraay hard advies voor Pérez, alvorens hij een idee pitcht.

“Ik heb Raymond van Meenen onlangs gesproken, een hele reële man die de scheidsrechters flink achterna zit. Voetballers worden ook geschorst, kunnen we dat met scheidsrechters niet..?”, doelt Kraay op mogelijke wedstrijduitsluitingen voor arbiters.

Tafelgenoot Sjoerd Mossou onderbreekt de ESPN-frontman. Hij is geen fan van het idee. “Dat vind ik echt onzin, Hans. Waarom? We hebben al te weinig scheidsrechters. Gaan we ze ook nog schorsen. Er is niemand die scheidsrechter wil worden.”