Hans Kraay junior weet waarom hoofdrolspeler Ivan Perisic interview weigerde na PSV - Fortuna Sittard

Ivan Perisic was de overduidelijke Man of the Match bij PSV - Fortuna Sittard. Met drie doelpunten leidde hij de Eindhovenaren naar een 4-1 zege. Na afloop weigerde hij echter voor de camera van ESPN te verschijnen voor een interview.

Nadat de analisten in de studio van ESPN een regen aan complimenten hadden voor Perisic, kwam presentatrice Aletha Leidelmeijer met slecht nieuws: “We hebben Perisic natuurlijk aangevraagd, maar er komt geen interview…”

Zondagochtend geeft Hans Kraay junior bij Goedemorgen Eredivisie meer informatie voor het wegblijven van Perisic. “Hij heeft ook geen tijd om interviews te geven, hè. Binnen een minuut zit hij gewoon een uur in een ijsbad.”

“Echt! Hij doet geen interviews, hij moet een ijsbad in.” Presentatrice Fresia Cuisiño Arias vraagt aan Kraay junior of hij er problemen mee zou hebben om ernaast te gaan zitten voor het interview. “Het maakt mij niet uit”, lacht hij.

“Ik denk dat ze best wel ver moeten gaan om hem te behouden”, is Mario Been eveneens lovend over de 36-jarige Kroaat. “Met name ook door het feit dat hij heel bepalend is in de opleiding van jongere spelers. Dat is heel belangrijk, naast zijn ervaring in grote wedstrijden.”

“In het begin dacht ik: een speler van 36, heeft die nog wel zijn meerwaarde? Hij laat wekelijks zien dat hij dat heeft. Dus dan moet je zeker proberen om zo’n jongen te behouden. Ik weet niet of hij zelf nog dromen heeft, maar als ik PSV was zou ik er alles aan doen om hem te behouden.”

“Spelers die de norm bepalen in je elftal zijn wel echt cruciaal”, haakt Arnold Bruggink, eveneens te gast bij Goedemorgen Eredivisie, in. “Zeker op een moment dat het moeilijker gaat, zijn dat de gasten die de kar trekken. Dat is zo essentieel in een team en in een kleedkamer.”