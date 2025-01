Hans Kraay junior krijgt 'blosjes op de wangen': 'Ajax heeft goud in handen'

Hans Kraay junior is groot fan van Mika Godts, zo laat de analyticus eens te meer blijken in zijn column namens Voetbal International. De vleugelspeler van Ajax bezorgt Kraay junior 'blosjes op de wangen'.

In zijn column blikt de voormalig voetballer aan de hand van een aantal pijlers terug op de eerste seizoenshelft. Zijn 'top' is Anis Hadj Moussa, die de afgelopen periode misschien wel de blikvanger was bij Feyenoord.

De twijfelachtige eer van de 'flop' gaat naar Almere City en Hedwiges Maduro, die onlangs wegens het uitblijven van resultaten werd ontslagen bij de Flevolanders. Toch valt Maduro niet alles aan te rekenen, stelt Kraay junior.

"Als je van de technisch directeur Johan Hansma allemaal dezelfde buitenlandse spelers in je mik geschoven krijgt waarvan er niet één is die een goal maakt, dan ben je als trainer de volledig onterechte kop van Jut", oordeelt de analist.

Dan spreekt de langharige analist over Godts, die hem 'blosjes op de wangen' bezorgt. "ik hou van blosjes op de wangen-voetbal", glundert Kraay junior, die dan de kwaliteiten van de negentienjarige Belg opsomt.

"Heerlijke rechtsbenige linksbuiten die recht op je afgaat, hebben alle backs een hekel aan, dan binnendoor passeert, nog eens binnendoor, dan buitenom en als je als rechtsback inmiddels misselijk wordt van het zien van zijn rugnummer, krult Mika ’m heel ondeugend in de verre hoek. Ajax heeft goud in handen."

Voor het nieuwe jaar heeft Kraay junior een wens: het afschaffen van penaltyseries. "Ik stel voor: zouden we met z’n allen niet kunnen stoppen met dat ontrainbare gedoe en de ploeg die na 120 minuten voetbal op het EK, het WK en om de KNVB-beker de meeste corners heeft geforceerd, dus het meest heeft aangevallen, tot winnaar uitroepen."

"Dan beloon je het aanvallende voetbal. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dit heb gepikt van Louis van Gaal. Hij heeft mij dit, in een heel ver verleden, weleens verteld. Louis van Gaal en ik zijn het eindelijk eens eens!"