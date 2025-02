Had het doelpunt van Wout Weghorst bij Fortuna Sittard - Ajax afgekeurd moeten worden?

Op sociale media is er onduidelijkheid over de geldigheid van het doelpunt van Wout Weghorst tegen Fortuna Sittard. De spits maakte na een gemiste strafschop van Steven Berghuis de 0-1 voor Ajax, dat uiteindelijk met een 0-2 zege aan de haal ging. Hoe zit het met de spelregels rond strafschoppen?

In de 66ste minuut maakte Shawn Adewoye hands in de zestien in een duel met Weghorst, waarna arbiter Dennis Higler de bal - na het bekijken van de videobeelden - op de stip legde. Steven Berghuis miste de penalty, maar in de rebound kon hij met een kopbal wel de alerte Weghorst bereiken. De spits tikte van dichtbij de 0-1 binnen.

Op X is er onduidelijkheid over de geldigheid van het doelpunt, want sommige gebruikers beweren dat Weghorst te vroeg het strafschopgebied binnenliep toen Berghuis de penalty nam. Op de beelden van ESPN lijkt Weghorst overigens wel ‘gewoon’ op de lijn te staan op het moment dat Berghuis schiet.

Een verdediger van Fortuna Sittard staat op het moment van nemen wél met een voet binnen het strafschopgebied, maar dat heeft verder geen invloed gehad op het spelverloop. Daarom lijkt het doelpunt terecht te zijn goedgekeurd.

Wat zegt het spelregelboekje van de KNVB?

“Alle spelers, behalve de doelverdediger en de nemer, bevinden zich buiten het strafschopgebied en de cirkelboog, die op 9,15 meter van de strafschopstip is aangebracht. Ze mogen niet binnen het strafschopgebied of de cirkelboog komen totdat de bal in het spel is (d.w.z. is getrapt en duidelijk beweegt). De bal moet stilliggen op de strafschopstip (niet bewegen)”, zo staat er beschreven.

De gevolgen van te vroeg inlopen van de verdediger zijn ook helder omschreven. “Strafschop gescoord? Er wordt een doelpunt toegekend. Strafschop gemist/gered: De strafschop moet alleen worden overgenomen als een van die spelers de nemer duidelijk beïnvloedde of de bal speelt of een tegenstander aanvalt waardoor de tegenpartij niet kan (proberen te) scoren.”

Met de zege profiteerde Ajax maximaal van het puntenverlies van PSV op zaterdagavond tegen Willem II (1-1), want de Amsterdammers hebben nu de koppositie in handen.