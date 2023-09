Gullit ziet lichtpunt in elftal Ajax: ‘Ik sprak hem net: een goede kop zit erop’

Maandag, 25 september 2023 om 21:40 • Mart van Mourik

Ruud Gullit heeft medelijden met de Ajax 1-spelers die uit de eigen jeugd komen, zo laat hij maandagavond tijdens de uitzending van Rondo weten. De analyticus ziet dat de namen uit de Ajax-opleiding door de aankopen van voormalig technisch directeur Sven Mislintat meegesleurd worden in het moeras. Verder maakt Gullit zich hard voor Silvano Vos, die een goede indruk heeft achtergelaten in de afgelopen duels.

“Wat ik nu het ergst vind, is dat de jongens met een Ajax-opleiding helemaal in de war raken”, haakt Gullit in tijdens de discussie over de nabije toekomst van de Amsterdammers. “Die weten gewoon niet meer wat ze moeten doen. En daar heb ik echt medelijden mee. Die zijn gewoon gewend om in bepaalde patronen te spelen, en die zijn er nu niet. Zij gaan daardoor ook steeds slechter spelen.”

Eén speler die zowel in het duel met Olympique Marseille (3-3) als in de gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord (0-3) op positieve feedback van het Amsterdamse publiek kon rekenen was Vos. Gullit liep de achttienjarige middenvelder tegen het lijf. “Ik heb vandaag toevallig Silvano Vos gezien en gesproken. Dat is een hele leuke jongen, een keiharde werker en een goede voetballer. Daar zit een goede kop op, en je moet hem gewoon laten spelen.”

“Van Taylor was ik nooit echt fan”, vervolgt Gullit. “Maar ik heb met hem te doen nu, want hij loopt ook met zijn ziel onder zijn arm. Hij kijkt nu ook en denkt: waar moet ik mee spelen? Iedereen verzuipt in het moeras. Hato, hetzelfde verhaal. Goede speler, maar hij verzuipt ook. En dat vind ik toch wel erg voor de jongens die uit de opleiding komen. Eigenlijk moeten zij Ajax gaan dragen, maar daar zijn ze nog te jong voor”, aldus de analist.