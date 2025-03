Groot drama voor Ajax: Brian Brobbey gaat zitten en wordt direct gewisseld

Brian Brobbey heeft het duel met PEC Zwolle geblesseerd verlaten. Zondag greep de spits van Ajax in de openingsfase al naar zijn knie na een duel op het middenveld, al leek hij door te kunnen. Na een kwartier spelen ging de aanvaller er alsnog bij zitten.

Na een duel op het middenveld had Brobbey te veel last van zijn knie om door te spelen. Hij liet zich in de vijftiende speelminuut vervangen door Bertrand Traoré.

Het is een groot drama voor Ajax, dat ook Wout Weghorst al door blessureleed moet missen. Het is vooralsnog onduidelijk hoe ernstig het probleem aan de knie van Brobbey is.